Зеленский предложил предоставить льготы белорусам

Владимир Зеленский предложил предоставить льготы гражданам Беларуси / Скриншот с president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил в Украине предоставить льготы гражданам Беларуси из-за крайне напряженной внутриполитической ситуации в белорусском государстве.

Глава государства на совещании предложил облегчить для белорусов условия въезда в Украину, сообщили в Офисе президента.

По его словам, нужно разумно прописать облегченные условия въезда для граждан Беларуси на украинскую территорию.

Президент подчеркнул, что это очень деликатная тема, поэтому необходимо все учитывать.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам…", – сказал украинский лидер.

Читайте также"Ни в коем случае": Зеленский категорично высказался о кровопролитии в БеларусиНапомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста, есть жертвы и много пострадавших. Власти Евросоюза не признали выборы в стране, а США назвали их нечестными.

Президент Александр Лукашенко утверждал, что Украина, Польша, Латвия и Литва "приказывают" Беларуси провести перевыборы. Потом Украина решила приостановить безвиз с белорусским государством.