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Что будет, если крутить шапку в руках: священник дал окончательный ответ

Даяна Швец
23 декабря 2024, 15:17
52
Существует верование, что шляпа может влиять на энергетику человека.
Священник, шапка
Священник ответил, стоит ли верить в суеверия о шапке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Можно ли крутить шапку в руках
  • Какие еще есть народные поверья, касающиеся одежды

В народной культуре бытует немало суеверий, связанных с головными уборами. Например, многие слышали, что крутить шапку в руках не стоит, ведь это может вызвать головную боль.

Однако мало кто знает, как к таким поверьям относится церковь. Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео в Tiktok.

видео дня

Наши предки избегали крутить шапки, поскольку считали, что это может вызвать различные болезни, в частности головы или спины.

Также они верили, что шляпа может влиять на энергетику человека, а кручение ее в руках забирает удачу и счастье. Однако, по словам священника Алексея Филюка, христианам не стоит доверять таким суевериям.

Вместо этого лучше обращаться к Богу в молитвах.

"Это всего лишь суеверие. Молитесь Господу и полагайтесь на Него", - отметил священник.

Другое популярное народное поверье касается одежды, которую носят наизнанку. Считалось, что это делает человека более уязвимым к негативной энергии, разрушает его защитный барьер и даже может навредить будущим планам на счастье.

Также наши предки избегали зашивания одежды непосредственно на себе. Они верили, что это может навлечь смерть на семью или сократить продолжительность жизни.

Также ранее рассказывалось, почему лучше не дарить носки. На первый взгляд может показаться, что это один из самых практичных подарков, ведь носки носят все, но есть интересные нюансы.

Другие интересные приметы:

Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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