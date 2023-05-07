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Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
7 мая 2023, 12:57 обновлено 7 мая, 13:02
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Что нельзя делать 8 мая. Все важные приметы, которые не нарушали наши предки, и зачем приносили в дом крапиву.
весна, приметы
Что нельзя делать 8 мая / коллаж Главред, фото pixabay

8 мая церковь почитает память святого Марка. Апостол от семидесяти был другом и союзником святых Павла, Петра и Варнавы.

В народе праздник называли Марк Ключник. Наши предки считали, что у святого были ключи от неба.

Верили, что дождь особенно важен на Марка Ключника. Если 8 мая пойдет дождь, то будет хорошим урожай, а кровы и козы дадут много молока.

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Что можно делать 8 мая

  • В этот день принято молиться апостолу Марку. Женщины просили святого укрепить семейных союз.
  • Также просили святого наградить хорошим урожаем.
  • В этот день обязательно нужно привести в порядок дом. Верили, что Марк Ключник любит чистоту.
  • Обязательно 8 мая нужно вынести ненужные вещи в мусор. Люди верили: если в это время заняться уборкой, деньги рекой потекут в дом.
  • Чтобы убрать весь негатив из дома, нужно протереть дом отваром из крапивы.
  • 8 мая замечательно было начинать день с крупных покупок. Верили, чем больше денег потратите на Марка, тем больше их будет в течение года.

Что нельзя делать 8 мая

  1. Нельзя 8 мая сплетничать и говорить плохое о других людях.
  2. Нельзя 8 мая вступать в споры с супругами.
  3. Нельзя 8 мая рассказывать о своих планах.
  4. Нельзя 8 мая повышать голос на женщин. Можно тяжело заболеть.

Приметы на 8 мая

  • Если 8 мая в небе появилась радуга, то ближайшие дни будут теплыми.
  • Если радуга 8 мая низкая, то ничего хорошего от погоды ждать не придется.
  • Если 8 мая ясный день, то будет хороший урожай яровых.

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