Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 8 мая. Все важные приметы, которые не нарушали наши предки, и зачем приносили в дом крапиву.
8 мая церковь почитает память святого Марка. Апостол от семидесяти был другом и союзником святых Павла, Петра и Варнавы.
В народе праздник называли Марк Ключник. Наши предки считали, что у святого были ключи от неба.
Верили, что дождь особенно важен на Марка Ключника. Если 8 мая пойдет дождь, то будет хорошим урожай, а кровы и козы дадут много молока.
видео дня
Что можно делать 8 мая
- В этот день принято молиться апостолу Марку. Женщины просили святого укрепить семейных союз.
- Также просили святого наградить хорошим урожаем.
- В этот день обязательно нужно привести в порядок дом. Верили, что Марк Ключник любит чистоту.
- Обязательно 8 мая нужно вынести ненужные вещи в мусор. Люди верили: если в это время заняться уборкой, деньги рекой потекут в дом.
- Чтобы убрать весь негатив из дома, нужно протереть дом отваром из крапивы.
- 8 мая замечательно было начинать день с крупных покупок. Верили, чем больше денег потратите на Марка, тем больше их будет в течение года.
Что нельзя делать 8 мая
- Нельзя 8 мая сплетничать и говорить плохое о других людях.
- Нельзя 8 мая вступать в споры с супругами.
- Нельзя 8 мая рассказывать о своих планах.
- Нельзя 8 мая повышать голос на женщин. Можно тяжело заболеть.
Приметы на 8 мая
- Если 8 мая в небе появилась радуга, то ближайшие дни будут теплыми.
- Если радуга 8 мая низкая, то ничего хорошего от погоды ждать не придется.
- Если 8 мая ясный день, то будет хороший урожай яровых.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.
Читайте также: