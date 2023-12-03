Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

Что можно делать 4 декабря. Важные приметы, которые уберегут от серьезных проблем.
4 декабря церковь почитает память великомученицы Варвары. В молодом возрасте она отказала всем даже богатым женихам и сказала отцу, что не будет выходить замуж. Отец начал выпускать девушку из дома, где она познакомилась с христианами и приняла веру в Бога.
Отец узнал об этом и привел к местному правителю, публично отказавшись от дочери, и отдал ее под суд. Ее долго уговаривали отречься от веры, но она отказалась. Девушку казнил собственный отец и отрубил ей голову.
Что можно делать 4 декабря
- В этот день можно заняться рукоделием. Вещи сделанные женскими руками в этот день будут иметь особую силу.
- В этот день стоит помогать беднякам, особенно детям. Такие поступки принесут удачу.
- В этот день можно гадать. Делать это могут незамужние девушки. Можно вырезать в саду веточку вишни, принести домой и поставить в воду. Если она пустит листки до Рождества, то в следующем году исполнятся желания.
Что нельзя делать 4 декабря
1. Нельзя 4 декабря выходить на улицу после заката. Считается, что нечистая сила может увести человека за собой.
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2. Нельзя 4 декабря жаловаться на свекровь. Иначе отношения с ней могут только ухудшиться.
3. Нельзя 4 декабря заниматься ремонтом в доме.
Приметы 4 декабря
- Если в этот день ясно, то скоро будут морозы.
- Если на улице теплая погода, то в следующем году будет большой урожай льна.
- Если в этот день облачно, то будет снегопад.
- Если в этот день закат красный, то погода будет ясной.
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