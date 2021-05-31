Что нельзя делать в доме, чтобы не нарушить его энергию

Приметы про дом и энергетику / pixabay

При наступлении черной полосы в жизни, ссор и разочарований, люди склонны обвинять сложившиеся обстоятельства.

Однако, важно понимать, что порою собственноручно помогают утекать положительной энергетике из пространства, в котором они живут.

Зная эти приметы, можно минимизировать появление негатива, тянущего за собой беды и несчастья.

Не свистите в доме. Эта народная примета неспроста относится к одной из самых серьезных. Свистом можно привлечь негативную энергетику, чреватую бедами, несчастьями, невзгодами и болезнями. А самое главное - чем больше свиста, тем меньше денег.

Не смотритесь в разбитое зеркало. Об этом говорят и народные приметы, и учение фэн-шуй утверждает. Отражение в разбитом зеркале разрушает энергетику и зачастую ведет к большой беде. Специалисты советуют отказываться от зеркал даже с простым рисунком на поверхности – он может оказаться серьезной помехой в реальной жизни.

Не вытирайте обеденный стол бумагой. Используя вместо специальной салфетки бумагу, а то и газету, не стоит удивляться, что в семье на пустом месте начинаются ссоры и разногласия. Хорошо еще, если удается обойтись без серьезных убытков.

Не метите мусор от выхода. Подметать следует по направлению к порогу, чтобы зачищать дом от ссор и бед, а если начинать от выхода к центру квартиры или комнаты, неприятностей вряд ли получится избежать.

Не разрешайте посторонним мыть посуду. Такие запреты касаются и подметания пола, и его мытья. Если человек не очень близкий, он своими действиями пусть даже и нечаянно, но разрушит хорошую энергетику вашего дома. А на ее место проберется отрицательная.

Не оставляйте ножи на столе. Особенно когда уходите спать. Разбрасывание ножей чревато длительными ссорами и конфликтами, а также исчезновением из дома желанного лада.

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Не допивайте из чужого стакана. В этом случае существует риск забрать себе плохую энергетику владельца, а свою положительную отдать вместе с удачей. У каждого должна быть своя чашка.

Не оставляйте постель. День может начаться с недомолвок, а то и конфликтов. Будет казаться, что неудачи никогда не закончатся.