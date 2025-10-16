Что нужно положить возле двери 16 октября: строгие приметы и запреты в этот день

Что нельзя делать 16 октября. Приметы, которые уберегут от неприятностей и беды.

16 октября церковь почитает память сотника Лонгина. Как сообщает Главред, он был одним из воинов, которые стерегли крест Господень. Считается, что именно Лонгин пронзил мертвое тело Спасителя копьем. Тогда кровь Иисуса попала на лицо Лонгина и он внезапно излечился от катаракты.

Эта ситуация заставила Лонгина задуматься и он уверовал в Христа, раскаялся. Позже Логин стал свидетелем Воскресения Христа, когда охранял его Гроб. Он даже отказался врать, что тело было украдено.

После этого он отправился в Каппадокию и начал проповедовать там учение Христово. Однако Понтий Пилат приговорил его к смерти.

Что можно делать 16 октября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить исцеления от болезней.

В этот день нужно разложить колючие растения возле дверей. Предки верили, что это отпугнет недобрых людей и врагов.

В этот день нужно провести на улице как можно больше времени. Предки верили, что Солнце очистит от недугов и проблем.

В этот день нужно вынести зимние вещи на свежий воздух. Считается, что это притянет здоровье и счастье.

Что нельзя делать 16 октября

1. Нельзя 16 октября брать в руки чужие вещи. Это может притянуть неприятности.

2. Нельзя 16 октября сидеть весь день дома. Иначе мысли будут запутанные.

3. Нельзя 16 октября заниматься рискованными делами. Это может навлечь беду.

4. Нельзя 16 октября заниматься вышивкой и шитьем. Предки верили, что в этот день большой риск получения травмы.

5. Нельзя 16 октября оставлять двери и окна открытыми. Считается, что в дом может попасть нечисть.

Приметы 16 октября

Если в этот день по земле ходят вороны, то погода будет теплой.

Если в этот день зацвел шиповник, то осень будет мягкой.

Если в этот день громко кричат птицы, то будет потепление.

Если в этот день на листьях иней, то погода будет теплой.

