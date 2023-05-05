Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 6 мая. Все важные приметы и запреты в этот день.
6 мая церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день.
Кроме того, 6 мая отмечали Юрьев день. В Юрьев день проводили много магических обрядов, защищающих животных от сглаза и нечистой силы.
В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день замаювали дома березовым ветвями, молодежь обливалась водой.
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В этот день было принято баловать своих домашних питомцев. Верили, что они вернут вам в 10 раз больше и принесут удачу.
Что нельзя делать 6 мая в Юрьев день
- Нельзя 6 мая кричать и ругаться.
- Нельзя 6 мая заниматься садоводством и физическим трудом.
- Нельзя 6 мая работать с шерстью: вязать, ткать.
- Нельзя 6 мая надевать одежду из шерсти. Верили, что это может привести к проблемам со здоровьем.
Приметы на 6 мая
- Если на Юрия тепло, то лето не за горами.
- Если сильный дождь идет, то много травы вырастет.
- Если комары в стаи сбиваются, то ждать потепления.
- Если иней на деревьях, то к богатому сбору гречихи.
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