День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна Богослов

Что нельзя делать 21 мая и как привлечь удачу. Приметы на Иоанна Богослова.
21 мая церковь почитает память Иоанна Богослова и Ивана Долгого. Святому Иоанну в этот день посылают свои молитвы творческие люди - писатели, издатели книг, журналисты, для вдохновения, така как Богослов является их покровителем.
Принято было ходить в церковь и просить святого здоровья и удачи.
Женщины в этот день обязательно пекли вкусные пироги и угощать ими бедных, соседей, друзей и родственников. Гостей весь день звали на трапезу с выпечкой.
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Девушки на выданье пекли специальные пироги, которые выставляли на окошко для привлечения жениха.
Что можно делать 21 мая на Иоанна Богослова
- Этот день стоит провести в шумной и дружеской компании. Тогда удача будет сопутствовать долгие годы.
- 21 мая достаточно благоприятен день для путешествий. Если поехать в дальнюю поездку, можно обрести свое счастье.
- Готовить в этот день должна самая опытная хозяйка в доме. В противном случае, из дома уйдет благополучие и счастье.
- Чем больше пирогов в этот день наготовить, тем лучше будет урожай хлеба, и его хватит до следующего года.
Что нельзя делать 21 мая
- Нельзя 21 мая гостей отпускать с пустыми руками, иначе в доме хозяина год не будет лада и понимания.
- Нельзя 21 мая приготовленную еду оставлять на ночь – нужно все съедать, иначе в дом может прийти нищета.
- Ссоры и раздоры тоже не приведут ни к чему хорошему в этот день. Если нарушить запрет, можно тяжело и надолго заболеть.
- Нельзя 21 мая проводить в огороде или за генеральной уборкой. Болезни могут настигнуть того, кто нарушит этот запрет.
- Нельзя 21 мая резать овощи. Считалось, что в противном случае осенью точно не собрать богатого урожая.
Приметы на 21 мая
- Если у черемухи много цветов, то лето будет дождливым.
- Если радуга появилась вечером, то следующий день будет ясный.
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