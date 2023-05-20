День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна Богослов

Что нельзя делать 21 мая и как привлечь удачу. Приметы на Иоанна Богослова.

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Что нельзя делать 21 мая / pixabay

21 мая церковь почитает память Иоанна Богослова и Ивана Долгого. Святому Иоанну в этот день посылают свои молитвы творческие люди - писатели, издатели книг, журналисты, для вдохновения, така как Богослов является их покровителем.

Принято было ходить в церковь и просить святого здоровья и удачи.

Женщины в этот день обязательно пекли вкусные пироги и угощать ими бедных, соседей, друзей и родственников. Гостей весь день звали на трапезу с выпечкой.

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Девушки на выданье пекли специальные пироги, которые выставляли на окошко для привлечения жениха.

Что можно делать 21 мая на Иоанна Богослова

Этот день стоит провести в шумной и дружеской компании. Тогда удача будет сопутствовать долгие годы.

21 мая достаточно благоприятен день для путешествий. Если поехать в дальнюю поездку, можно обрести свое счастье.

Готовить в этот день должна самая опытная хозяйка в доме. В противном случае, из дома уйдет благополучие и счастье.

Чем больше пирогов в этот день наготовить, тем лучше будет урожай хлеба, и его хватит до следующего года.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя 21 мая гостей отпускать с пустыми руками, иначе в доме хозяина год не будет лада и понимания. Нельзя 21 мая приготовленную еду оставлять на ночь – нужно все съедать, иначе в дом может прийти нищета. Ссоры и раздоры тоже не приведут ни к чему хорошему в этот день. Если нарушить запрет, можно тяжело и надолго заболеть. Нельзя 21 мая проводить в огороде или за генеральной уборкой. Болезни могут настигнуть того, кто нарушит этот запрет. Нельзя 21 мая резать овощи. Считалось, что в противном случае осенью точно не собрать богатого урожая.

Приметы на 21 мая

Если у черемухи много цветов, то лето будет дождливым.

Если радуга появилась вечером, то следующий день будет ясный.

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