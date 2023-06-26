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Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
26 июня 2023, 22:07 обновлено 26 июня, 22:07
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Что нельзя делать 27 июня. Приметы и почему нельзя надевать красную одежду.
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Что нельзя делать 27 июня / goodfon.ru

27 июня церковь почитает память святого порока Елисея. Он был пророком в течение 65 лет, при шести израильских царях.

В этот день было принято сеять гречиху, а также освящать одежду, чтобы она не принесла хозяину и всей его семье бедность, неудачи и болезни.

Что нельзя делать 27 июня

  1. Нельзя 27 июня ссориться и просто громко разговаривать. Можно навлечь на себя и своих близких беду.
  2. Нельзя 27 июня стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу.
  3. Нельзя 27 июня надевать одежду красного цвета. Этот цвет часто считается символом не только страсти, но и агрессии.

Приметы 27 июня

  • Если 27 июня северо-западный ветер, то к дождю и ненастью.
  • Если утки притихли, то будет гроза.
  • Если в полдень появились большие черные облака, то к вечеру ожидаются осадки.

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