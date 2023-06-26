Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 27 июня. Приметы и почему нельзя надевать красную одежду.
27 июня церковь почитает память святого порока Елисея. Он был пророком в течение 65 лет, при шести израильских царях.
В этот день было принято сеять гречиху, а также освящать одежду, чтобы она не принесла хозяину и всей его семье бедность, неудачи и болезни.
Что нельзя делать 27 июня
- Нельзя 27 июня ссориться и просто громко разговаривать. Можно навлечь на себя и своих близких беду.
- Нельзя 27 июня стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу.
- Нельзя 27 июня надевать одежду красного цвета. Этот цвет часто считается символом не только страсти, но и агрессии.
Приметы 27 июня
- Если 27 июня северо-западный ветер, то к дождю и ненастью.
- Если утки притихли, то будет гроза.
- Если в полдень появились большие черные облака, то к вечеру ожидаются осадки.
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