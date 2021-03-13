Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает

Когда начинаются Еврейские кучки в 2021 году и что это за явление – выяснил Главред.
Период накануне и непосредственно празднования еврейской Пасхи (Песаха) называют в народе Еврейские кучки. В это время резко меняется погода: приходит похолодание, начинаются заморозки, усиливается ветер, идут дожди (а то и снег) – чему даже есть научное объяснение.
Когда начинаются Еврейские кучки в 2021 году и что это за явление, какой будет погода в марте 2021 в Украине, если верить приметам, и почему так называется похолодание перед Пасхой – выяснил Главред.
Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки
Еврейские кучки – это примерно неделя до Песаха и неделя самого празднования. Сам Песах 2021 проходит с 27 марта по 4 апреля. Значит, Еврейские кучки в 2021 году пришлись на конец марта и завершатся в начале апреля.
Таким образом – учитывая еще и нынешнюю синоптическую ситуацию – раньше середины апреля стойкого тепла украинцам ожидать не стоит.
Есть еще и осенние Еврейские кучки – перед праздником Суккот: в 2021 году тот пройдет с 20 по 27 сентября.
В чем отличие между Песахом и Пасхой, когда и как празднуется еврейская Пасха в 2021 году – читайте в нашем материале Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи.
Почему Еврейские кучки так называются
"Кучками" (еще иногда говорят "Еврейские кочки") явление назвали как раз из-за скачков погоды – от тепла к холодам и наоборот.
Еще один вариант объяснения: слово "кучки" тут означает кучевые облака, из которых на землю и проливаются частые дожди в этот период.
Читайте такжеКакие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина
Почему на Еврейские кучки холодает
Дата еврейской Пасхи (также, как католической и православной) всегда плавающая. В частности, празднование Песаха приходится на первое полнолуние после весеннего равноденствия. Поэтому похолодание перед еврейской Пасхой ученые связывают с ростом атмосферного давления во время полнолуния – что и обуславливает приток холодного фронта и осадков.
Погода в Украине в марте 2021
По данным Gismeteo, дожди с мокрым снегом в Украине возможны даже в 20-х числах марта. А ресурс Meteoprog на 20-21 марта прогнозирует дневные заморозки в Украине.
Ранее синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля, заявил народный синоптик Леонид Горбань.
Еврейские кучки: приметы
- Еврейские кучки – время резкого и неприятного похолодания.
- В народе верят, что в период Еврейских кучек вода портится, так что фильтровать и кипятить ее нужно особенно тщательно.
- Кучевые облака утром на небе собрались – к вечеру дождя жди.
- Евреи воспринимают дожди в это время как добрый знак: чем дождливее погода – тем больше богатства принесет новый год. Для привлечения богатства даже принято гулять под дождем и утирать лицо дождевыми каплями.