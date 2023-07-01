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Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

Мария Тупик
1 июля 2023, 17:31 обновлено 1 июля, 17:31
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2 июля говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным.
лето, приметы
Что нельзя делать 2 июля / pixabay

2 июля церковь почитает память Зосима и Савву Пчельникова. Считалось, что именно сегодня пчелы как следует запасаются медом.

В этот день говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным. А все долги стоит постараться раздать, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать 2 июля

  1. Нельзя убивать пчел и трогать их улья. Верили, что быть большой беде.
  2. Нельзя считать пчел. Верили, что будет плохой урожай меда.
  3. Нельзя 2 июля никому отдавать мед, чтобы не было финансовых проблем.
  4. Нельзя давать деньги в долг и хвастаться богатством, иначе скоро все изменится.

Приметы 2 июля

  • Если пчелы кучно у своих ульев, то к дождю.
  • Если к вечеру появилась радуга, то на хорошую погоду.
  • Если при восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают, то к ясному дню.

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