Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

2 июля говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным.

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Что нельзя делать 2 июля / pixabay

2 июля церковь почитает память Зосима и Савву Пчельникова. Считалось, что именно сегодня пчелы как следует запасаются медом.

В этот день говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным. А все долги стоит постараться раздать, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя убивать пчел и трогать их улья. Верили, что быть большой беде. Нельзя считать пчел. Верили, что будет плохой урожай меда. Нельзя 2 июля никому отдавать мед, чтобы не было финансовых проблем. Нельзя давать деньги в долг и хвастаться богатством, иначе скоро все изменится.

Приметы 2 июля

Если пчелы кучно у своих ульев, то к дождю.

Если к вечеру появилась радуга, то на хорошую погоду.

Если при восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают, то к ясному дню.

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