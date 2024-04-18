Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

Что можно делать 19 апреля. Важные приметы и запреты уберегут вас от проблем и потери счастья.

https://glavred.info/primety/nachnetsya-chernaya-polosa-kakuyu-obuv-nelzya-obuvat-19-aprelya-primety-10558895.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 19 апреля / фото: pixabay

19 апреля церковь почитает память святого Иоанна Печерника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он в юном возрасте решил посвятить свою жизнь Господу и пошел в лавру святого Харитона, которая находилась вблизи Мертвого моря. Эта лавра считалась одной из старейших во всей Палестине.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 19 апреля.

Что можно делать 19 апреля

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться святому. Считается, что он поможет найти виновника ваших бед.

В этот день нужно развесить одежду на кустах и разложить на молодой траве. Предки верили, что сила молодых листочков придаст вам здоровую энергию.

Что нельзя делать 19 апреля

1. Нельзя 19 апреля обувать чужую обувь. Предки верили, что так вы заберете все проблемы другого человека.

видео дня

2. Нельзя 19 апреля идти в баню. Считается, что это принесет проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 19 апреля выносить мусор из дома. Так вы можете вынести весь достаток и счастье.

Приметы 19 апреля

Если в этот день солнце светит сквозь тучи, то летом будет большой урожай.

Если в этот день утки вьют гнездо близко к ручью, то летом будет засушливая погода.

Если в этот день тепло, то в конце мая будет похолодание.

Если береза расцвела раньше ольхи или клена, то летом будет жара.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред