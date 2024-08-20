Начнется период бед и страданий: что нельзя делать 21 августа

Что можно делать 21 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от сглаза.

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Что нельзя делать 21 августа / фото: pomisna.info

21 августа церковь почитает память святого апостола Фаддея. Как сообщает Главред, он был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа из еврейского народа. Фаддей был одним из 12-ти апостолов, которые сопровождали Иисуса во время проповедей. Он продолжил распространять христианское учение по всему миру даже после Вознесения Иисуса. Считается, что Фаддей мог исцелять больных.

Он потерпел мученическую смерть. По одной версии, Фаддея забили палками в Персии, а по другой - убили языческие жрецы.

Что можно делать 21 августа

В этот день нужно полагаться лишь на свою интуицию и внутренний голос. Она особенно сильная.

В этот день можно отправляться в путешествие. Однако делать это лучше во второй половине дня.

В этот день нужно начать собирать лен на полях и разложить его на солнце, чтобы избавиться от лишней влаги.

Что нельзя делать 21 августа

1. Нельзя 21 августа общаться и смотреть в глаза кареглазым людям. Предки верили, что они могут даже сглазить.

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2. Нельзя 21 августа вытирать лампы от пыли. Считается, что если нарушить запрет, то в жизнь начнется период бед и страданий.

3. Нельзя 21 августа зря тратить деньги. Иначе у вас могут появиться затяжные финансовые проблемы.

Приметы 21 августа

Если в этот день тепло и ясно, то такая же погода будет еще месяц.

Если в этот день много паутины, то будет теплая погода.

Если этим утром заморозки, то зима будет холодной и длительной.

Если в этот день начали линять куры, то зима будет теплой.

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