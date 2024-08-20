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Начнется период бед и страданий: что нельзя делать 21 августа

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 17:09
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Что можно делать 21 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от сглаза.
приметы
Что нельзя делать 21 августа / фото: pomisna.info

21 августа церковь почитает память святого апостола Фаддея. Как сообщает Главред, он был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа из еврейского народа. Фаддей был одним из 12-ти апостолов, которые сопровождали Иисуса во время проповедей. Он продолжил распространять христианское учение по всему миру даже после Вознесения Иисуса. Считается, что Фаддей мог исцелять больных.

Он потерпел мученическую смерть. По одной версии, Фаддея забили палками в Персии, а по другой - убили языческие жрецы.

Что можно делать 21 августа

  • В этот день нужно полагаться лишь на свою интуицию и внутренний голос. Она особенно сильная.
  • В этот день можно отправляться в путешествие. Однако делать это лучше во второй половине дня.
  • В этот день нужно начать собирать лен на полях и разложить его на солнце, чтобы избавиться от лишней влаги.

Что нельзя делать 21 августа

1. Нельзя 21 августа общаться и смотреть в глаза кареглазым людям. Предки верили, что они могут даже сглазить.

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2. Нельзя 21 августа вытирать лампы от пыли. Считается, что если нарушить запрет, то в жизнь начнется период бед и страданий.

3. Нельзя 21 августа зря тратить деньги. Иначе у вас могут появиться затяжные финансовые проблемы.

Приметы 21 августа

  • Если в этот день тепло и ясно, то такая же погода будет еще месяц.
  • Если в этот день много паутины, то будет теплая погода.
  • Если этим утром заморозки, то зима будет холодной и длительной.
  • Если в этот день начали линять куры, то зима будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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