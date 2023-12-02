Начнутся серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 3 декабря

Что можно делать 3 декабря. Важные запреты и приметы, которые уберегут от проблем и привлекут удачу.

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Что нельзя делать 3 декабря / фото: pixabay

3 декабря церковь почитает память Иоанна Молчальника. Он родился в Никополе Армянском в зажиточной семье благочестивых родителей. Его родители скончались, когда Иоанну было 18 лет. После этого он отдал половину наследия бедным, а вторую половину использовал для строительства христианских храмов.

Иоанн начал служить в монастыре преподобного Саввы в Иерусалиме и принял обет молчания. В какой-то момент он решил стать отшельником и отправился в пустыню. Там он поселился в пещере, где постоянно молился. Бог послал ему Льва в охранники и наградил даром исцеления больных.

Что можно делать 3 декабря

В этот день нужно лечь спать раньше. Предки верили, что после заката в этот день выходит нечистая сила, от которой стоит защититься.

В этот день нужно больше молчать. Считается, что если в этот день не проронить ни слова, то в следующем году можно ждать удачу.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Нельзя 3 декабря хвастаться финансовым благополучием. Иначе вы рискуете остаться быстро без денег.

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2. Нельзя 3 декабря делиться планами даже с близкими людьми. Тогда ваши желания не сбудутся.

3. Нельзя 3 декабря давать никаких обещаний. Считается, что такие обещания не будут выполнены.

Приметы 3 декабря

Если в этот день в печи трещат дрова, то скоро будут сильные морозы.

Если под окном поют снегири, то будет оттепель.

Если звезды ночью постоянно мерцают, то будет вьюга.

Если снега выпало мало, то в следующем году будет плохой урожай.

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