Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

Что можно делать 14 сентября. Старые приметы и важные запреты, которые спасут от неудач.

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Что нельзя делать 14 сентября / фото: depositphotos.com/ua

14 сентября церковь почитает память святого Симеона. В народном календаре - Семин день. Считается, что он прожил 100-летнюю жизнь и обрел славу благодаря созданию традиции столпничества.

Он был наделен даром исцеления, помогал тем, кто страдал от душевных и телесных недугов. Также Симеон умел предсказывать будущее.

Что можно делать 14 сентября

С этого дня можно начинать устраивать свадьбы. Предки водили хороводы, пели и устраивали народные гуляния.

В этот день предки "хоронили" мух и тараканов. Считалось, что закапывание их подальше от дома очистит дом и убережет его от неурядиц.

14 сентября удачный для мужчины день, чтобы сделать любимой предложение. Это хороший день для любых начинаний.

Что нельзя делать 14 сентября

1. Нельзя 14 сентября выбрасывать остатки со стола. Это может притянуть бедность. Лучше отдать еду нуждающимся или животным.

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2. Нельзя 14 сентября подметать. Считается, что это может привести к потере уважения в коллективе.

3. Нельзя 14 сентября ходить в лес. Особенно это касается девушки. Предки верили, что если девушка пойдет в лес одна, то она рискует попасть в лапы к лешему.

4. Нельзя 14 сентября планировать длительные поездки. Считается, что тогда в путешествии могут появиться серьезные проблемы.

Приметы 14 сентября

Если в этот день дует южный ветер, то зима будет теплая, с дождями и потеплениями.

Если мухи сильно пристают и кусают, то погода испортится.

Если утро пасмурное, то осень будет такая же.

Если утки и скворцы не улетели на юг, то осень будет сухой.

Если на дороге слякоть, то осень будет дождливой.

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