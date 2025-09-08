Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

Что можно узнать:
9 сентября церковь почитает память праведных Боготцев Иоакима и Анну. Как сообщает Главред, они были родителями Пресвятой Девы Марии. Иоаким был из рода царя Давида, а его супруга Анна - глубоко верующая женщина. У них долгие годы не было детей. Однажды священник даже отказался принять жертву Иоакима из-за того, что пара была бездетной.
Мужчина был настолько опечален, что ушел в пустыню, где молился целых 40 дней. Он просил Господа дать ему ребенка. В то же время его супруга молилась дома. Им обоим явился ангел, который сказал, что у пары родится дочь. Вскоре у них родилась девочка, которую назвали Марией.
Когда девочке исполнилось три года, родители отвели ее в Иерусалимский храм. Там её воспитывали до 12 лет. Иоаким умер в возрасте 80 лет, а через два года умерла и Анна. Последние свои дни она провела в храме.
Что можно делать 9 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить здоровья беременным женщинам и детям.
- В этот день нужно сжечь старую одежду. Это может очистить от болезней и негативной энергии.
- В этот день нужно испечь круглый пирог. Он символизирует семейное счастье и достаток.
Что нельзя делать 9 сентября
1. Нельзя 9 сентября брать и давать деньги взаймы. Вы рискуете потерять удачу и нажить проблемы.
2. Нельзя 9 сентября делать ремонт или менять жилье. Считается, что тогда вы можете потерять счастье.
3. Нельзя 9 сентября устраивать громкие гуляния. День лучше провести в спокойствии.
4. Нельзя 9 сентября игнорировать семейные нужды. Иначе весь год в доме будут недоразумения.
Приметы 9 сентября
- Если в этот день много ягод на рябине, то зима будет теплой и мягкой.
- Если в этот день высоко летят журавли, то осень будет сухой и теплой.
- Если в этот день дует южный ветер, то осень будет теплой.
- Если в этот день летают комары, то будет мягкая зима.
