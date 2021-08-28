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Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа

28 августа 2021, 16:56

В Ореховый Спас особенную силу играет молитва, которая будет оберегать вас весь год.

церковь, свечи
Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021 / ua.depositphotos.com

29 августа ежегодно отмечают Третий Спас. Этот праздник называют по-разному - Ореховый Спас, Хлебный Спас. Этот день особо связан со сбором урожая. Люди старались не откладывать работу, и не устраивали выходной.

Трудились в поле, огороде, собирали урожай и убирали в доме, таким образом готовили жилище к предстоящей зиме.

В Ореховый Спас особенную силу играет молитва, которая будет оберегать вас весь год. Лучшие молитвы в Ореховый или Хлебный Спас - Отче наш и Живые в помощь.

В этот день принято молиться о семейном благополучии, здоровье детей и близких.

Многие задаются вопросом, что святить в церкви на Ореховый Спас? В этот день принято святить орехи, мед, яблоки и фрукты нового урожая. Также можно освятить воду и прийдя домой из храма, окропить свой дом.

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В Третий Спас был важный обычай - печь хлеб всей семьей и обязательно из собранного урожая. Первый хлеб нужно первому попробовать хозяину дома, и всем членам семьи, считалось что здоровыми будете весь год.

В Ореховый Спас можно сделать оберег для дома из веточки орешника, чтобы защититься от сглаза и порчи.

В этот день нет никаких запретов на работу по дому и в огороде. Можно трудиться весь день напролет, заниматься важными делами, убираться, стирать, мыть полы, наводить порядок.

Ореховый Спас заканчивали мытьем в бане. Заканчивают день традиционно мытьем в бане. Считалось, что если этого не сделать, можно взять с собой старые проблемы и неудачи.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021

Нельзя ругаться 29 августа, так как весь негатив может вернуться вам.

Во время уборки урожая нельзя отказываться от работ.

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Отказывать в помощи людям, которые нуждаются.

Приметы на Третий Спас 2021

  • Если нашли в Ореховый Спас сросшиеся орехи - будет удача весь год.
  • Первый орех горький - будут неурядицы весь год
  • Первый орех сладкий - безбедный год
  • Первый орех с червяком - опасайтесь предательства
  • Орех упал на голову - знак богатства

Ранее Главред также писал, меню и вкусные рецепты на Ореховый Спас 2021.

viber
Ореховый спас
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