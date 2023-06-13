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Почему 15 июня никогда нельзя подметать дома: приметы и строгие запреты дня

Мария Тупик
13 июня 2023, 22:51 обновлено 13 июня, 22:55
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Что нельзя делать 15 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 15 июня / pixabay

15 июня церковь почитает память святого Никифора. По народным приметам, с Никифора дня наступал сенокос, люди начинали окучивать картофель.

На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства и благополучия.

Что нельзя делать 15 июня

  1. Нельзя 15 июня вспоминать об умерших, оплакивать их. Верили, что они во снах начнут приходить.
  2. Нельзя 15 июня подметать. Верили, что можно вымести вместе с мусором благополучие и здоровье.
  3. Нельзя 15 июня подходить к открытой воде и купаться в водоемах.
  4. Нельзя 15 июня надевать вещи, в которых есть металлические элементы. Верили, что это к большим жизненным трудностям.
  5. Нельзя 15 июня беременным ходить за покупками, а также покупать воду.

Приметы на 15 июня

  • Если дождь и северный ветер, то скоро непогода закончится.
  • Если вечером солнце за тучи зашло, то к ненастью.
  • Если ночью нет ветра, то днём будет хорошая погода.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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