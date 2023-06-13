Почему 15 июня никогда нельзя подметать дома: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 15 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
15 июня церковь почитает память святого Никифора. По народным приметам, с Никифора дня наступал сенокос, люди начинали окучивать картофель.
На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства и благополучия.
Что нельзя делать 15 июня
- Нельзя 15 июня вспоминать об умерших, оплакивать их. Верили, что они во снах начнут приходить.
- Нельзя 15 июня подметать. Верили, что можно вымести вместе с мусором благополучие и здоровье.
- Нельзя 15 июня подходить к открытой воде и купаться в водоемах.
- Нельзя 15 июня надевать вещи, в которых есть металлические элементы. Верили, что это к большим жизненным трудностям.
- Нельзя 15 июня беременным ходить за покупками, а также покупать воду.
Приметы на 15 июня
- Если дождь и северный ветер, то скоро непогода закончится.
- Если вечером солнце за тучи зашло, то к ненастью.
- Если ночью нет ветра, то днём будет хорошая погода.
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