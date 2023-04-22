Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 23 апреля. Важные приметы и все запреты в этот день.

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Что нельзя делать 23 апреля / УНИАН

23 апреля церковь почитает память мученика Терентия. В народе 23 апреля называли Терентием Маревным.

Раньше верили, что и если солнце в этот день взойдет в дымке, то год будет хорошим, урожайным.

Также в этот день ничего до обеда не ели горячего. Верили, что можно сильно обжечься в жизни. Поэтому старались и не готовить с самого утра.

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Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя целовать ребенка до 7 лет никому, кроме мамы. Если это сделает кто-то другой, ребёнок может лишиться сил и удачи.

Нельзя устраивать шумные застолья с четным количеством гостей. Если ослушаться этого народного совета, можно оказаться втянутым в скандал.

На Терентия нельзя врать. Более того, 23 апреля нужно признаться в каком-то некрасивом поступке, совершенном в прошлом. Только так удастся избежать катастрофических последствий в будущем.

Нельзя делать предложения руки и сердца, а также свататься – будут постоянные ссоры и измены в семье.

Нельзя выходить из дома после захода солнца.

Приметы на 23 апреля ​​

Если ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.

Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.

Если на орешнике появились сережки, то земля больше не промерзнет.

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