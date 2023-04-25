Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 27 апреля. Приметы и все важные запреты в этот день, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 27 апреля / УНИАН

27 апреля почитают память святого Мартина. Особенно важным это день являлся для пчеловодов.

Если весна была ранней и к этому времени устанавливалось тепло, ульи выставляли уже на свежий воздух.

В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных, хронических, сложно поддающихся лечению.

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Также в этот день принято просить успех на работе, о деньгах, финансовом благополучии.

Хозяйки обязательно 27 апреля меняли постельное белье. Верили, что это к череде благоприятных событий в жизни.

Что нельзя делать 27 апреля

Нельзя 27 апреля работать допоздна, а также много работать. Такое поведение может принести неудачи в профессиональной деятельности. Нельзя 27 апреля ломать ветки калины и рябины. Верили, что ждать зубной боли. Нельзя 27 апреля измерять свой рост и параметры фигуры. Верили, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. Нельзя 27 апреля давать взаймы. Верили, что долг не смогут вернуть.

Приметы на 27 апреля

Если несколько дней дует южный ветер, то будет дождь.

Если днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются, то к перемене погоды.

Если пчела возле лица кружится, то ожидать хорошие новости.

Если солнце светит сквозь облака, то к грозе.

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