Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 27 апреля. Приметы и все важные запреты в этот день, которые нельзя нарушать.
27 апреля почитают память святого Мартина. Особенно важным это день являлся для пчеловодов.
Если весна была ранней и к этому времени устанавливалось тепло, ульи выставляли уже на свежий воздух.
В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных, хронических, сложно поддающихся лечению.
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Также в этот день принято просить успех на работе, о деньгах, финансовом благополучии.
Хозяйки обязательно 27 апреля меняли постельное белье. Верили, что это к череде благоприятных событий в жизни.
Что нельзя делать 27 апреля
- Нельзя 27 апреля работать допоздна, а также много работать. Такое поведение может принести неудачи в профессиональной деятельности.
- Нельзя 27 апреля ломать ветки калины и рябины. Верили, что ждать зубной боли.
- Нельзя 27 апреля измерять свой рост и параметры фигуры. Верили, что могут возникнуть проблемы со здоровьем.
- Нельзя 27 апреля давать взаймы. Верили, что долг не смогут вернуть.
Приметы на 27 апреля
- Если несколько дней дует южный ветер, то будет дождь.
- Если днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются, то к перемене погоды.
- Если пчела возле лица кружится, то ожидать хорошие новости.
- Если солнце светит сквозь облака, то к грозе.
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