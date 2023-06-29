Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 30 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.
30 июня церковь почитает память трех братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Верили, что в этот день святые помогают людям с урожаем. С раннего утра люди в деревнях первым делом отправлялись в церковь, где необходимо было выстоять молебен.
Что можно делать 30 июня
- Одна из главных традиций этого дня — это варить яйца на костре. Чем больше яиц сваришь — тем больше здоровья будет.
- После того как яйца были сварены, народ прыгал через костер, прыгать необходимо четыре раза. В таком случае будет много счастья и здоровья в вашем жилище.
- Можно забирать долг 30 июня, это поможет улучшить ваше финансовое положение и защитит вас от бесполезных трат.
Что запрещено делать 30 июня
- Нельзя 30 июня давать кому-либо в долг, ведь из дома уйдет и счастье вместе с вашими деньгами.
- Нельзя 30 июня выносить из дома огонь. Если верить легендам, то он может унести из вашего жилища и всю жизнь. Внезапно заболеют родственники, а в семье будут ссоры и скандалы.
- Нельзя 30 июня вечер проводить в тишине. В этот день необходимо вести себя громко и весело. Говорят, что чем шумнее на улице в доме, тем неприятнее там быть злым духам.
- Нельзя 30 июня рвать детям кувшинки и цветы в этот день.
Приметы 30 июня
- Если на рассвете душно, то день будет ненастным.
- Если гроза в этот день, то предвещает богатый урожай.
- Если на закате небо окрашено в багровый цвет, то погода испортится, а ветер усилится.
- Если вечером в небе видна радуга, то последующие дни будет стоять хорошая погода.
видео дня
Читайте также: