Почему 8 июня нельзя напоминать должникам о долгах: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 8 июня. Все важные приметы и строгие запреты этого дня.

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Что нельзя делать 8 июня / pixabay

8 июня церковь почитает память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. В народном календаре отмечается Карпов день.

Рыболовы считали, что 8 июня как никогда хорошо ловится тезка святого покровителя дня – рыба карп, поэтому непременно выходили на ловлю.

Что можно делать 8 июня

Принято было в дом приглашать гостей. Угощали обязательно вкусным пирогом.

Сегодняшний день желательно провести в мире и согласии не только с родственниками, но и близкими людьми.

Обязательно надо навести порядок, как в одежде, так и в своем жилище, тогда на душе поселятся спокойствие и умиротворение.

Что нельзя делать 8 июня

Нельзя 8 июня женщинам ходить к реке или на озеро и мочить ноги в воде. Нельзя 8 июня есть рыбные блюда. Исключение делается только для карпа, поскольку в это время, как правило, бывает очень хороший улов этой рыбы. Нельзя 8 июня выяснять отношения с родителями. Нельзя 8 июня планировать пересадку цветов. Они быстро засохнут и увянут. Нельзя 8 июня лениться. Чем качественнее будет проделана работа в этот день, тем счастливее сложится жизнь ее исполнителя. Нельзя 8 июня ходить в грязных вещах и находиться в неубранном доме. Нельзя 8 июня напоминать о долгах. Верили, что можно сильно поссориться с должником и уже никогда не наладить отношения.

Приметы на 8 июня

Если утки без конца ныряют и плещутся в воде, то к дождю.

Если много цветков на рябине, то к урожаю овса, а вот плохое цветение сулит неурожай.

Если комары роем летают, то к хорошей погоде.

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