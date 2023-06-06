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Почему 8 июня нельзя напоминать должникам о долгах: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
6 июня 2023, 23:04 обновлено 6 июня, 23:09
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Что нельзя делать 8 июня. Все важные приметы и строгие запреты этого дня.
Что нельзя делать 8 июня
Что нельзя делать 8 июня / pixabay

8 июня церковь почитает память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. В народном календаре отмечается Карпов день.

Рыболовы считали, что 8 июня как никогда хорошо ловится тезка святого покровителя дня – рыба карп, поэтому непременно выходили на ловлю.

Что можно делать 8 июня

  • Принято было в дом приглашать гостей. Угощали обязательно вкусным пирогом.
  • Сегодняшний день желательно провести в мире и согласии не только с родственниками, но и близкими людьми.
  • Обязательно надо навести порядок, как в одежде, так и в своем жилище, тогда на душе поселятся спокойствие и умиротворение.

Что нельзя делать 8 июня

  1. Нельзя 8 июня женщинам ходить к реке или на озеро и мочить ноги в воде.
  2. Нельзя 8 июня есть рыбные блюда. Исключение делается только для карпа, поскольку в это время, как правило, бывает очень хороший улов этой рыбы.
  3. Нельзя 8 июня выяснять отношения с родителями.
  4. Нельзя 8 июня планировать пересадку цветов. Они быстро засохнут и увянут.
  5. Нельзя 8 июня лениться. Чем качественнее будет проделана работа в этот день, тем счастливее сложится жизнь ее исполнителя.
  6. Нельзя 8 июня ходить в грязных вещах и находиться в неубранном доме.
  7. Нельзя 8 июня напоминать о долгах. Верили, что можно сильно поссориться с должником и уже никогда не наладить отношения.

Приметы на 8 июня

  • Если утки без конца ныряют и плещутся в воде, то к дождю.
  • Если много цветков на рябине, то к урожаю овса, а вот плохое цветение сулит неурожай.
  • Если комары роем летают, то к хорошей погоде.

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