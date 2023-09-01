Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

Что нельзя делать 2 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут счастье и защитят от проблем.

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Что нельзя делать 2 сентября / фото: pexels

2 августа церковь почитает память пророка Самуила. Его считали покровителем мужчин. Именно в этот день чествовали представителей сильного пола. Считается, что пророк был самым знаменитым из израильских судей. Он жил в XI веке до нашей эры.

Самуил стал судьей после смерти Илии. Он избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Самуил дожил до преклонных лет и скончался мирно.

Что можно делать 2 сентября

В этот день нужно чествовать мужчин. Женщины готовили блюда из грибов и картофеля.

2 сентября нужно собирать морковь и свеклу. Предки верили, что чем ниже женщина сгибается к земле, тем больше здоровья получит.

В этот день нужно расчесаться деревянным гребешком. Это принесет в жизнь удачу и счастье.

Что нельзя делать 2 сентября

1. Нельзя 2 сентября стричь волосы и ногти. Считается, что так можно отрезать свое счастье.

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2. Нельзя 2 сентября заводить новые знакомства. Это касается и деловой сферы. Они могут принести в жизнь проблемы.

3. Нельзя 2 сентября спорить и ругаться супругам. Это может испортить отношения между ними.

4. Нельзя 2 сентября ходить в старой одежде мужчинам. В этот день это неприемлемо.

5. Нельзя 2 сентября оставлять детей без присмотра. Предки верили, что в этот день их может напугать нечистая сила.

Приметы 2 сентября

Если приснился кошмар - это предупреждение.

Если уродилось много рябины, то урожай овса будет хорошим.

Если в сарае завелось много мышей, то зима будет холодной.

Если кроты роют много свежих ям, то зима будет холодной.

Если журавли летят высоко и медленно, то осень будет теплой и затяжной.

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