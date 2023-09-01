Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

2 августа церковь почитает память пророка Самуила. Его считали покровителем мужчин. Именно в этот день чествовали представителей сильного пола. Считается, что пророк был самым знаменитым из израильских судей. Он жил в XI веке до нашей эры.
Самуил стал судьей после смерти Илии. Он избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Самуил дожил до преклонных лет и скончался мирно.
Что можно делать 2 сентября
- В этот день нужно чествовать мужчин. Женщины готовили блюда из грибов и картофеля.
- 2 сентября нужно собирать морковь и свеклу. Предки верили, что чем ниже женщина сгибается к земле, тем больше здоровья получит.
- В этот день нужно расчесаться деревянным гребешком. Это принесет в жизнь удачу и счастье.
Что нельзя делать 2 сентября
1. Нельзя 2 сентября стричь волосы и ногти. Считается, что так можно отрезать свое счастье.
2. Нельзя 2 сентября заводить новые знакомства. Это касается и деловой сферы. Они могут принести в жизнь проблемы.
3. Нельзя 2 сентября спорить и ругаться супругам. Это может испортить отношения между ними.
4. Нельзя 2 сентября ходить в старой одежде мужчинам. В этот день это неприемлемо.
5. Нельзя 2 сентября оставлять детей без присмотра. Предки верили, что в этот день их может напугать нечистая сила.
Приметы 2 сентября
- Если приснился кошмар - это предупреждение.
- Если уродилось много рябины, то урожай овса будет хорошим.
- Если в сарае завелось много мышей, то зима будет холодной.
- Если кроты роют много свежих ям, то зима будет холодной.
- Если журавли летят высоко и медленно, то осень будет теплой и затяжной.
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