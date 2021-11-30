Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 декабря / pixabay

1 декабря церковь почитает память святых мучеников Платона и Романа. В этот день люди старались соблюдать Рождественский пост.

Разрешено употреблять в пищу: хлеб, воду, соль, сырые или квашеные овощи, зелень, мед, пищу растительного происхождения без вкусовых приправ, сладостей.

В этот день люди старались заниматься различными промыслами, которые приносят доход. Например, делать деревянную посуду, игрушки или рисовать.

Женщины ходили в церковь и просили святых принести здоровье и уберечь семью от беды.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя 1 декабря ругаться и злиться. Можно привлечь беду на весь год.

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Нельзя осуждать других 1 декабря. Всю зиму можно провести в проблемах и неурядицах.

Нельзя свататься, венчаться и заключать браки.

Нельзя 1 декабря употреблять спиртные напитки, могут принести проблемы со здоровьем.

Приметы на 1 декабря

Если на улице тепло 1 декабря, то зима будет мягкая и приятная.

Если 1 декабря дует сильный ветер, то нужно ждать вьюги зимой.

Если 1 декабря если изменилась погода, то зима тоже будет очень переменчивой.

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