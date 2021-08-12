Приметы на 13 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 13 августа / goodfon.ru

Ежегодно 13 августа по церковному календарю православные верующие чтут память праведного Евдокима Каппадокиянина, который жил в 9 веке в Малой Азии.

Евдоким считается одним из главных покровителей семейного очага. Святой помогал вдовам и сиротам, защищал обиженных и обездоленных, помогал нуждающимся.

Именно 13 августа в народе наши предки связывали с множеством традиций и примет. Хозяйки старались как можно больше печь пироги, варили каши, делали квас.

На Евдокима 13 августа можно вступать в брак, а вот последующие две недели уже нет. Так-как 14 августа начинается Успенский пост.

Люди старались как можно больше сделать работы, чтобы следующие две недели провести в мире и согласии.

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Чего нельзя делать 13 августа

Не рекомендуется рассказывать плохие сны, иначе они обязательно сбудутся.

Запрещено отказывать в помощи бездомным, и не важно, людям или животным. Если вы не откликнитесь на просьбу, то это чревато бедами во всех сферах жизни.

Не стоит в этот день много есть, можно весь год бедствовать.

Приметы на 13 августа

Ветер дует сильно - зима будет снежная.

Над лесом туман виден - пора идти за грибами.

Паутина летит и туман быстро рассеивается - к солнечной теплой погоде, которая простоит долго.

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