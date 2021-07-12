Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов

Приметы на 13 июля / pixabay

13 июля отмечается праздник, который называется Собор двенадцати апостолов. Этот день считается второй Пасхой.

В день Собора 12 апостолов обязательно идут в церковь, чтобы помолиться ученикам Иисуса Христа. В этот церковный праздник читают молитву "Отче наш" и просят у Бога счастья, мира, добра и всяких благ.

Господь обязательно услышит все просьбы, произнесенные в день 12 апостолов, и обязательно откликнется.

В Собор двенадцати апостолов по традиции красят яйца. Этот праздник считается второй Пасхой, поэтому яйца окрашивают в желтый, красный и оранжевый цвет. Наши предки верили, яйца такой окраски принесут дому процветание и счастье.

Что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов

Запрещено жаловаться, унывать, проявляться агрессию и быть в плохом настроении. Иначе можно разгневать высшие силы и навлечь на себя их гнев.

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Также 13 июля нельзя посещать парикмахерскую или салоны красоты. Приметы говорят, что в этот день нельзя стричься. Считается, что стрижка укоротит судьбу.

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Кроме того, нельзя в этот день хвастаться, тем самым ставя себя выше других.

Приметы на 13 июля