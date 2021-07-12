Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов

13 июля лучше не стоит совершать крупные покупки.
13 июля отмечается праздник, который называется Собор двенадцати апостолов. Этот день считается второй Пасхой.
В день Собора 12 апостолов обязательно идут в церковь, чтобы помолиться ученикам Иисуса Христа. В этот церковный праздник читают молитву "Отче наш" и просят у Бога счастья, мира, добра и всяких благ.
Господь обязательно услышит все просьбы, произнесенные в день 12 апостолов, и обязательно откликнется.
В Собор двенадцати апостолов по традиции красят яйца. Этот праздник считается второй Пасхой, поэтому яйца окрашивают в желтый, красный и оранжевый цвет. Наши предки верили, яйца такой окраски принесут дому процветание и счастье.
Что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов
Запрещено жаловаться, унывать, проявляться агрессию и быть в плохом настроении. Иначе можно разгневать высшие силы и навлечь на себя их гнев.
Также 13 июля нельзя посещать парикмахерскую или салоны красоты. Приметы говорят, что в этот день нельзя стричься. Считается, что стрижка укоротит судьбу.
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Кроме того, нельзя в этот день хвастаться, тем самым ставя себя выше других.
Приметы на 13 июля
- В такой праздник непременно кланяются солнцу. На рассвете выходили на улицу, чтобы поприветствовать зарю. Когда смотрели на солнце, обязательно загадывали желание. Произнесенное в такой день задуманное 100% сбывалось.
- Если кукушка в этот день долго кукует, это значит одно – лето продлится долго.
- Желтые облака на небе сулят дождь.
- Утренняя роса принесет ясный день, а ее отсутствие – дождливую погоду.
- Наши предки не рекомендовали оставлять кошелёк пустым в этот вторник. Иначе в дом придёт бедность, говорили они. Такие же последствия будут в том случае, если начать пересчитывать свои накопления.
- Кроме того, не стоит совершать крупные покупки. Но этот запрет касается по большей части спонтанных трат, поскольку восстановить финансовый баланс не удастся ещё долгое время.
- Не следует 13 июля пытаться исправить конфликтную ситуацию. Компромисс найти не получится, а ссоры усугубятся ещё сильнее.