Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя вступать в конфликты с незнакомцами, можно зарядиться негативной энергетикой от них.
13 ноября церковь почитает память Спиридона и Никодима. Наши предки в этот день ходили на рыбалку и охоту.
Святых считали защитником мужчин. Первый улов рыбы 13 ноября обязательно продавали, а деньги тратили в церкви, так рыбаки и охотники обеспечивали себе дальнейший богатый улов.
13 ноября считалось днем энергозатратным. Наши предки старались хорошо отдохнуть и выспаться.
Хозяйки накрывали богатый стол, и готовили блюда из курицы.
Что нельзя делать 13 ноября
Нельзя 13 ноября ссориться и конфликтовать, особенно рыбакам.
Нельзя вступать в конфликты с незнакомцами, можно зарядиться негативной энергетикой от них.
Нельзя 13 ноября долго стоять перед зеркалом.
13 ноября нельзя играть свадьбу и свататься, брак будет несчастливым.
Приметы на 13 ноября
Если ясная и солнечная погода 13 ноября, то к сильному порывистому ветру.
Если птицы громко чирикают, то скоро будет тепло.
Если съесть в этот день блюдо из курицы, то к счастью в ближайшие дни.
Если 13 ноября потерять пуговицу, то кто-то вас сглазил.
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