Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 13 ноября / pixabay

13 ноября церковь почитает память Спиридона и Никодима. Наши предки в этот день ходили на рыбалку и охоту.

Святых считали защитником мужчин. Первый улов рыбы 13 ноября обязательно продавали, а деньги тратили в церкви, так рыбаки и охотники обеспечивали себе дальнейший богатый улов.

13 ноября считалось днем энергозатратным. Наши предки старались хорошо отдохнуть и выспаться.

Хозяйки накрывали богатый стол, и готовили блюда из курицы.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя 13 ноября ссориться и конфликтовать, особенно рыбакам.

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Нельзя вступать в конфликты с незнакомцами, можно зарядиться негативной энергетикой от них.

Нельзя 13 ноября долго стоять перед зеркалом.

13 ноября нельзя играть свадьбу и свататься, брак будет несчастливым.

Приметы на 13 ноября

Если ясная и солнечная погода 13 ноября, то к сильному порывистому ветру.

Если птицы громко чирикают, то скоро будет тепло.

Если съесть в этот день блюдо из курицы, то к счастью в ближайшие дни.

Если 13 ноября потерять пуговицу, то кто-то вас сглазил.

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