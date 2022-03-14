Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 марта / pixabay

15 марта церковь почитает память священномученика Феодота. С этого дня смотрели, каким будет лето. Считалось, что весенняя оттепель начинается именно в эту дату.

На Феодота начинали готовить поля к посевной. Мужчины осматривали сельскохозяйственный инвентарь, женщины занимались скотом.

Хозяйки сеяли помидоры, баклажаны, перец и сельдерей.

Кроме того, старались убрать в доме и на окно поставить герань. Если это сделать, то весь год будет счастье.

Что нельзя делать 15 марта

Нельзя 15 марта без особой нужды выходить из дома.

Нельзя 15 марта шуметь, громко говорить и кричать.

Нельзя 15 марта поднимать деньги с земли.

Нельзя 15 марта шить и вязать.

Нельзя беременным женщинам трогать чужих детей.

Приметы на 15 марта

Если мороз и ветер сегодня, то будет поздняя весна.

Если дождь 15 марта, то будет мокрое лето.

Если сильный ветер, лето будет холодное.

Если утром идет снег, то зерновые поспеют рано.

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