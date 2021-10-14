Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 октября / pixabay

15 октября церковь почитает святых Киприана и Иустину. В народе их часто называют Куприян и Устинья.

Наши предки верили, что святые могут уберечь от злых духов сглаза дом и семью. Люди просили святых защиты, благополучия и душевного спокойствия.

Начиная с 15 октября вовсю начинался сильный листопад. Люди старались с период с 15 по 20 октября сеять на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель.

Девушки занимались активно рукоделием шили, вязали, вышивали.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя пить алкоголь, можно навредить здоровью и привлечь беду.

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Нельзя на Куприяна и Устинью ссориться.

Нельзя обвинять близких, можно накликать беду на всю семью.

Нельзя 15 октября принимать и дарить подарки.

Приметы на 15 октября

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Холодный ветер и дождь - к суровой зиме.

Снег выпал - через сорок дней наступит настоящая зима.