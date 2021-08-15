Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона

16 августа нельзя выносить мусор, особенно под конец дня.
Ежегодно 16 августа по церковному календарь отмечается праздник Антония Римлянина, который прославился своими чудесами. А в народном календарь 16 августа отмечен как праздник Антона Вихровея.
Ранее наши предки считали, что 16 августа полностью сходила малина и созревала ежевика.
Наши предки специально шли в леса в поисках красных ягод: поздняя малина приносит много здоровья и большую удачу.
Что нельзя делать 16 августа
На Антона Вихровея ни в коем случае нельзя убираться дома. Если вдруг решили убрать, подмести пол или помыть, вытереть пыль, ваш кошелек со временем может остаться пустым.
16 августа ни в коем случае нельзя открывать окна дома. Антон Вихровей приносит с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.
По этой же причине не следует 16 августа выносить мусор, особенно под конец дня. Если есть острая необходимость избавиться от чего-то, нужно завернуть ненужные вещи во что-то темное и непрозрачное.
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Поскольку в это время идет Успенский пост, из своего рациона лучше исключить мясные, рыбные, молочные и яичные блюда. Благо много овощей и фруктов. Однако нужно помнить: если отказ от привычной пищи вызывает одно раздражение, толку от соблюдения поста не будет.
Приметы 16 августа
- Какая погода на Антона Вихровея, таким и будет ноябрь;
- К скорому наступлению холодов линяют куры и утки;
- Если 16 августа идет дождь, то непогода задержится на неделю вперед;
- Облака собираются на небе – к вечерним и ночным холодам.