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Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду

18 октября 2021, 18:31

Нельзя в Фомин день девушкам рассказывать о своих поклонниках.

осень
Что нельзя делать 19 октября / pixabay

19 октября церковь почитает памят святого Фомы - одного из двенадцати апостолов. В народе этот день называли Фомин день.

Именно сегодня люди полностью завершали работу в огороде и поле. Наши предки считали Фому покровителем чистоты и порядка.

Люди старались подготовить жилище к зиме. Женщины убирали, мыли и заканчивали делать заготовки на зиму.

Мужчины убирали в гаражах и вокруг дома. 19 октября нужно обязательно пересчитать все финансовые сбережения, чтобы в доме был достаток и удача.

Что нельзя делать 19 октября в день Фомы

Нельзя 19 октября лениться и долго спать, можно потерять работу и достаток.

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Нельзя много говорить 19 октября.

Нельзя отказывать нищим в хлебе.

Нельзя в Фомин день девушкам рассказывать о своих поклонниках.

Приметы на 19 октября в день Фомы

Если в этот день нет ветра, то следует ожидать похолодание.

Солнце на закате бледное, ждать сильного похолодания.

Облака на небе, мороз ударит еще не скоро.

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приметы
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