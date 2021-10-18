Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду

Нельзя в Фомин день девушкам рассказывать о своих поклонниках.
19 октября церковь почитает памят святого Фомы - одного из двенадцати апостолов. В народе этот день называли Фомин день.
Именно сегодня люди полностью завершали работу в огороде и поле. Наши предки считали Фому покровителем чистоты и порядка.
Люди старались подготовить жилище к зиме. Женщины убирали, мыли и заканчивали делать заготовки на зиму.
Мужчины убирали в гаражах и вокруг дома. 19 октября нужно обязательно пересчитать все финансовые сбережения, чтобы в доме был достаток и удача.
Что нельзя делать 19 октября в день Фомы
Нельзя 19 октября лениться и долго спать, можно потерять работу и достаток.
Нельзя много говорить 19 октября.
Нельзя отказывать нищим в хлебе.
Нельзя в Фомин день девушкам рассказывать о своих поклонниках.
Приметы на 19 октября в день Фомы
Если в этот день нет ветра, то следует ожидать похолодание.
Солнце на закате бледное, ждать сильного похолодания.
Облака на небе, мороз ударит еще не скоро.