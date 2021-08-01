Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

Приметы на 2 августа / pixabay

2 августа ежегодно православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Он проживал в Израиле в IX веке до н. э.

Существует и легенда про Илию. С неба явилась огненная колесница, запряженная огненными лошадьми. На этой колеснице святой в вихре понесся на Небо. Это библейское повествование породило представления, что пророк должен вернуться на землю перед вторым пришествием Христа. Отмечать Ильин день начали ещё в древней Византии. Позже этот обычай переняли на Руси, после того, как князь Владимир принял крещение.

В этот день не выходили работать в поле, если бушевала гроза. Илью считали покровителем грома, а потому боялись, что свой гнев он может направить на человека.

Считалось, что Илья лето заканчивает. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти.

Что нельзя делать 2 июля в День Ильи

Нельзя оскорблять людей, особенно родственников и близких;

Запрещается кричать на кого-либо;

Нельзя конфликтовать и ссориться;

Нельзя ловить и употреблять в пищу рыбу;

Нельзя отправлять своих домашних животных на улицу;

Запрещается купаться в водоемах.

Приметы на 2 июля в день Ильи