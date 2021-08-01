Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

В день Ильи нельзя оскорблять людей, особенно родственников и близких.
2 августа ежегодно православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Он проживал в Израиле в IX веке до н. э.
Существует и легенда про Илию. С неба явилась огненная колесница, запряженная огненными лошадьми. На этой колеснице святой в вихре понесся на Небо. Это библейское повествование породило представления, что пророк должен вернуться на землю перед вторым пришествием Христа. Отмечать Ильин день начали ещё в древней Византии. Позже этот обычай переняли на Руси, после того, как князь Владимир принял крещение.
В этот день не выходили работать в поле, если бушевала гроза. Илью считали покровителем грома, а потому боялись, что свой гнев он может направить на человека.
Считалось, что Илья лето заканчивает. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти.
Что нельзя делать 2 июля в День Ильи
- Нельзя оскорблять людей, особенно родственников и близких;
- Запрещается кричать на кого-либо;
- Нельзя конфликтовать и ссориться;
- Нельзя ловить и употреблять в пищу рыбу;
- Нельзя отправлять своих домашних животных на улицу;
- Запрещается купаться в водоемах.
Приметы на 2 июля в день Ильи
- Чтобы избавиться от сглаза, нужно умыться ильинским дождем;
- С этой даты обычно начинается сезон дождей;
- В этот день яркое солнце светит - стоит ждать хорошего урожая зерновых;
- Урожай фруктов будет, если много ярких звезд на ночном небосводе;
- Холодный дождь - это к потеплению в конце августа.