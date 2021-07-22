Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе

23 июля нужно избегать серьезных денежных трат.
23 июля по народному календарю день Антония Громоносца, или Антония-рясочника. Православная церковь почитает Антония Печерского (983-1073). Святой родился в местечке Любече, расположенном недалеко от Чернигова. Мечтал увидеть место земной жизни Иисуса Христа, поэтому поехал в Палестину. У же на обратном пути принял постриг на горе Афон, где и прожил несколько лет.
В этот день ходили к водоемам со стоячей водой, наблюдать за ряской – травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.
Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клев ожидается отменный.
День благоприятен для путешествий — все задуманное на Антония Громоносца должно исполниться.
Хорошо также 23 июля сходить в баню и как следует попариться — этот ритуал надолго избавит от проблем со здоровьем.
Что запрещено делать 23 июля 2021 года
В этот день категорически нельзя носить грязную или просто неопрятную одежду — этим можно навлечь на себя болезнь.
Серьезными неприятностями грозят сегодня также ссоры и даже просто слишком громкие разговоры.
Поскольку после новолуния прошло всего несколько дней, еще не время начинать новые дела — для этого энергетика Луны еще слаба. Пока следует только строить планы и тщательно их обдумывать.
Нужно избегать сегодня серьезных денежных трат. Кроме того, не стоит делиться своими планами с окружающими.
Приметы на пятницу 23 июля 2021 года
- Если 23 июля за окном идет дождь с грозой, то рыбалка будет успешной.
- Много ряски на воде – к удачному году.
- Гроза ночью – к хорошей погоде.
- Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
- Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
- Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
- Бабочек не видно – к дождю.Улитки на деревья залезли – к ливню.
- Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.