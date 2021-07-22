Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе

Что нельзя делать 23 июля / pixabay

23 июля по народному календарю день Антония Громоносца, или Антония-рясочника. Православная церковь почитает Антония Печерского (983-1073). Святой родился в местечке Любече, расположенном недалеко от Чернигова. Мечтал увидеть место земной жизни Иисуса Христа, поэтому поехал в Палестину. У же на обратном пути принял постриг на горе Афон, где и прожил несколько лет.

В этот день ходили к водоемам со стоячей водой, наблюдать за ряской – травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.

Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клев ожидается отменный.

День благоприятен для путешествий — все задуманное на Антония Громоносца должно исполниться.

Хорошо также 23 июля сходить в баню и как следует попариться — этот ритуал надолго избавит от проблем со здоровьем.

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Что запрещено делать 23 июля 2021 года

В этот день категорически нельзя носить грязную или просто неопрятную одежду — этим можно навлечь на себя болезнь.

Серьезными неприятностями грозят сегодня также ссоры и даже просто слишком громкие разговоры.

Поскольку после новолуния прошло всего несколько дней, еще не время начинать новые дела — для этого энергетика Луны еще слаба. Пока следует только строить планы и тщательно их обдумывать.

Нужно избегать сегодня серьезных денежных трат. Кроме того, не стоит делиться своими планами с окружающими.

Приметы на пятницу 23 июля 2021 года