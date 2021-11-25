Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 ноября в день Иоанна Златоуста / pixabay

26 ноября православные почитают память Иоанна Златоуста. В этот день люди без причины из дома не выходили.

Принято молиться 26 ноября Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Правильная молитва, произнесенная рано утром в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.

С этого дня начиналась пельменная пора. Хозяйки активно готовили вареники, лепили пельмени и делали различные заготовки из мяса, фарша, грибов.

26 ноября считается лучшим днем в году для лечения детей, имеющих дефекты речи. Считалось, что любая проблема, которая возникла с ребенком, может разрешиться.

Что нельзя делать на Иоанна Златоуста

Нельзя 26 ноября стирать вещи и сушить дома.

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Нельзя на Иоанна Златоуста отдавать детски игрушки и старые вещи. С этими вещами можно отдать удачу ребенка.

Нельзя 26 ноября много сплетничать и лгать.

Приметы на 26 ноября в день Иоанна Златоуста

Если 26 ноября теплая погода или идет дождь, то в следующем году будет богатый урожай.

Если днем дует ветер с сильными порывами, то скоро будет потепление.

Если ночью на небе звезды сверкают белым светом, то в ближайшие дни пойдет снегопад.