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Приметы на 27 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

26 июля 2021, 19:12

В этот день нельзя оставлять открытыми настежь двери, ведь так может прилететь проблема в дом.

Приметы
Приметы на 27 июля / pixabay

27 июля православная церковь почитает преподобного Стефана Махрищицкого. В народе этот день называют День Акилы Соломенного.

Стефан Махрищицкий родился и воспитывался в Киеве. Постриг произвел преподобный в Печерской обители. Кроме того, в этот день вспоминают учеников апостола Павла - Акилу и его супругу Прискиллу. Известно, что они оказали большие услуги в деле евангельского благовестия апостолу.

Как правило с 27 июля по 26 августа лето идет на спад. В это время продолжалась уборка ржи. Люди, чтобы облегчить появляющуюся к вечеру ломоту и головную боль, обвешивали себя пучками соломы. Поясницу во время страды обвязывали поясом из соломы, а на голову надевали соломенный венок. После работы отдыхали на ржаной соломе, веря, что она даст человеку силы и крепость.

Именно в этот день, 27 июля, люди старались обязательно сходить в лес, чтобы собрать грибы.

Что нельзя делать 27 июля

В этот день нельзя много времени уделять приготовлению пищи. Весь процесс должен быть достаточно близким, и блюдо должно получиться сытным и безвредным.

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Нельзя оставлять открытыми настежь двери. Люди верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть. Поэтому, если бывали дома, то обязательно следили за всеми форточками и дверями.

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Приметы на 27 июля

  • Если при восходе солнце ярко-красное и вскоре в облака прячется, то жди дождя.
  • Сухая погода - к теплой осени.
  • Если день дождливый, то ещё неделю будет дождь лить.
  • Глухой гром - к тихому и непродолжительному дождю, громкий - к затяжному ливню.
  • Границы кучевых облаков становятся нечеткими - к ухудшению погоды.
  • Особо удачны в этот день путешествия и дальние поездки.

приметы
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