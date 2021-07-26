Приметы на 27 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

В этот день нельзя оставлять открытыми настежь двери, ведь так может прилететь проблема в дом.
27 июля православная церковь почитает преподобного Стефана Махрищицкого. В народе этот день называют День Акилы Соломенного.
Стефан Махрищицкий родился и воспитывался в Киеве. Постриг произвел преподобный в Печерской обители. Кроме того, в этот день вспоминают учеников апостола Павла - Акилу и его супругу Прискиллу. Известно, что они оказали большие услуги в деле евангельского благовестия апостолу.
Как правило с 27 июля по 26 августа лето идет на спад. В это время продолжалась уборка ржи. Люди, чтобы облегчить появляющуюся к вечеру ломоту и головную боль, обвешивали себя пучками соломы. Поясницу во время страды обвязывали поясом из соломы, а на голову надевали соломенный венок. После работы отдыхали на ржаной соломе, веря, что она даст человеку силы и крепость.
Именно в этот день, 27 июля, люди старались обязательно сходить в лес, чтобы собрать грибы.
Что нельзя делать 27 июля
В этот день нельзя много времени уделять приготовлению пищи. Весь процесс должен быть достаточно близким, и блюдо должно получиться сытным и безвредным.
Нельзя оставлять открытыми настежь двери. Люди верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть. Поэтому, если бывали дома, то обязательно следили за всеми форточками и дверями.
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Приметы на 27 июля
- Если при восходе солнце ярко-красное и вскоре в облака прячется, то жди дождя.
- Сухая погода - к теплой осени.
- Если день дождливый, то ещё неделю будет дождь лить.
- Глухой гром - к тихому и непродолжительному дождю, громкий - к затяжному ливню.
- Границы кучевых облаков становятся нечеткими - к ухудшению погоды.
- Особо удачны в этот день путешествия и дальние поездки.