Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

Приметы на 29 июля / pixabay

29 июля православные верующие чтят память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали за веру во времена гонений на христиан. В народном календаре этот день называется Афиногенов день.

В народе 29 июля было множество традиций и примет. Жара начинает постепенно отступать, а ночи становятся холоднее. Согласно поверью, птицы замолкают и думают о предстоящей осени. Считалось, что 29 июля по лесу заря ходит и птичьи перышки собирает.

В некоторых местах Афиногенов день является началом жатвы, первый сжатый сноп крестьяне называли именинником. Им кормили скотину, а осенью с него начиналась молотьба.

Счастливчиком считали того, кто во время уборки хлеба найдет колос с большим количеством зерен. Их хранили до следующего года, ведь они оберегали урожай.

Днем в этот день принято работать, а вот вечером нужно собираться за большим столом, рассказывать интересные истории и петь песни. Поэтому поход в гости является добрым знаком, привлекающим удачу.

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Рекомендуется также проводить время с семьей или же мечтать о чем-то светлом. Чем больше праведных и хороших мыслей в этот день, тем больше вероятность, что все желания станут явью.

Чего нельзя делать 29 июля

Не стоит желать зла другим или использовать бранную лексику, поскольку все это может вернуться бумерангом обратно.

Также не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Нельзя ленится и негодовать.

Нельзя мыть пол или подметать, поскольку так можно все счастье из дома вымести.

Приметы 29 июля

Для того, чтобы теплая погода продлилась дольше, нужно Солнцу помолиться.

Полевые мыши едят посевы - к затяжной и холодной зиме.

Ботва у моркови поникла - жди дождя.

Туман густой стелется - урожай грибов будет большим.

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