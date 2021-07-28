Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

Поход в гости является добрым знаком, который привлекающим удачу.
29 июля православные верующие чтят память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали за веру во времена гонений на христиан. В народном календаре этот день называется Афиногенов день.
В народе 29 июля было множество традиций и примет. Жара начинает постепенно отступать, а ночи становятся холоднее. Согласно поверью, птицы замолкают и думают о предстоящей осени. Считалось, что 29 июля по лесу заря ходит и птичьи перышки собирает.
В некоторых местах Афиногенов день является началом жатвы, первый сжатый сноп крестьяне называли именинником. Им кормили скотину, а осенью с него начиналась молотьба.
Счастливчиком считали того, кто во время уборки хлеба найдет колос с большим количеством зерен. Их хранили до следующего года, ведь они оберегали урожай.
Днем в этот день принято работать, а вот вечером нужно собираться за большим столом, рассказывать интересные истории и петь песни. Поэтому поход в гости является добрым знаком, привлекающим удачу.
Рекомендуется также проводить время с семьей или же мечтать о чем-то светлом. Чем больше праведных и хороших мыслей в этот день, тем больше вероятность, что все желания станут явью.
Чего нельзя делать 29 июля
- Не стоит желать зла другим или использовать бранную лексику, поскольку все это может вернуться бумерангом обратно.
- Также не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения.
- Нельзя ленится и негодовать.
- Нельзя мыть пол или подметать, поскольку так можно все счастье из дома вымести.
Приметы 29 июля
- Для того, чтобы теплая погода продлилась дольше, нужно Солнцу помолиться.
- Полевые мыши едят посевы - к затяжной и холодной зиме.
- Ботва у моркови поникла - жди дождя.
- Туман густой стелется - урожай грибов будет большим.
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