Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

Приметы на 30 июля / pixabay

30 июля по народному календарю отмечают день Марины – дочери морского царя. По этой дате определяли, какой будет погода осенью и зимой.

Так, если в этот день гроза, то осень ожидается пасмурная и дождливая, а зимой будут метели. А вот жаркая погода 30 июля предвещает морозный январь.

Еще 30 июля называли днем - Огненная Мария, Марина с Лазарем, Зори с лазорями, Марина лазоревая. Ранее у людей ассоциировался день с дождем и "лазоревыми" отблесками молний.

Что нельзя делать 30 июля

30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

Реклама

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.

В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

Приметы на 30 июля