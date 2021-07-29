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Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

29 июля 2021, 20:12

Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

Приметы
Приметы на 30 июля / pixabay

30 июля по народному календарю отмечают день Марины – дочери морского царя. По этой дате определяли, какой будет погода осенью и зимой.

Так, если в этот день гроза, то осень ожидается пасмурная и дождливая, а зимой будут метели. А вот жаркая погода 30 июля предвещает морозный январь.

Еще 30 июля называли днем - Огненная Мария, Марина с Лазарем, Зори с лазорями, Марина лазоревая. Ранее у людей ассоциировался день с дождем и "лазоревыми" отблесками молний.

Что нельзя делать 30 июля

30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

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Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбу. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги будут все время ссориться, пока окончательно не разорвут узы.

В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

Приметы на 30 июля

  • Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
  • Гроза на Марию Огненную — к дождливой осени и зиме с метелями.
  • Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.
  • Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.

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