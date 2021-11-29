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Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду

29 ноября 2021, 18:00

Нельзя нарушать обещания 30 ноября, которые вы дали в этот день.

погода
Что нельзя делать 30 ноября / pixabay

30 ноября церковь почитает святого Григория Чудотворца. В народе этот день называли Григория Зимоуказателя.

Обычно на Григория выпадало много снега, и люди готовили различные гуляния.

Хозяйки пекли вкусные пироги и готовили угощения. Мужчины старались выполнить всю работу по дому.

По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

Что нельзя делать 30 ноября в день Григория

Нельзя нарушать обещания 30 ноября. Если пренебречь этим запретом, то ждите много бед.

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Нельзя отказываться семье и близким людям в помощи, общении и даже встрече. Иначе можно навлечь на свою семью конфликты, обиды и ссоры.

Нельзя примерять чужие кольца. Это может привлечь несчастье в вашу жизнь.

Нельзя ругаться и конфликтовать мужу и жене.

Нельзя одевать грязную одежду и ходить в неопрятном виде 30 ноября. На жизненном пути вам встретятся неприятности. Планы, которые вы так долго строили, разрушатся в один миг.

Нельзя отправляться в дальнюю поездку 30 ноября.

Нельзя хвастаться и делиться своими успехами с окружающими. Судьба может сыграть злую шутку против вас.

Приметы на 30 ноября в день Григория

Если выпал снег 30 ноября, то нужно обязательно поиграть в снежки и слепить снеговика.

Если темный лед на речке, то будет богатый урожай.

Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

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