Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой Богородицы

За иконы в этот день необходимо ставить сломанные вишневые ветки, а перед наступлением Нового года взглянуть на них.
4 декабря православные отмечают праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Название праздника связано не только с образом Богородицы, но и началом настоящей зимы. Приход снежного времени года отмечали различными гуляниями, играми на свежем воздухе и другими развлечениями.
Девушки, которые собирались выйти замуж, перед сном просили показать жилье жениха, какое место во сне увидится - там и будет строиться семейная жизнь.
Также в этот день принято ходить в гости, по гостям определяли, каким будет грядущий год. Если первой вошла пожилая женщина - год будет тяжелый, а молодой человек - к достатку и благополучию.
За иконы в этот день необходимо ставить сломанные вишневые ветки, а перед наступлением Нового года взглянуть на них. Если на ветках появились листочки, год принесет много хорошего и светлого, а если же они остались сухими, жди тяжелого года.
Что нельзя делать 4 декабря на Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Нельзя 4 декабря убирать, стирать и выполнять любые домашние дела.
Нельзя шумно отмечать праздники и громко смеяться.
Нельзя ругаться и ссориться 4 декабря.
Нельзя 4 декабря принимать крепкие напитки, иначе можно навлечь множество бед и неудач.
Приметы на 4 декабря
Если 4 декабря на Введение Богородицы выпал снег, то урожай будет хорошим.
Если 4 декабря морозно и солнечно, то будет теплая зима.
Если издалека слышится звон колокола, то в скором времени похолодает.
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