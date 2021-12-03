УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой Богородицы

3 декабря 2021, 17:24

За иконы в этот день необходимо ставить сломанные вишневые ветки, а перед наступлением Нового года взглянуть на них.

снег
Что нельзя делать 4 декабря / pixabay

4 декабря православные отмечают праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Название праздника связано не только с образом Богородицы, но и началом настоящей зимы. Приход снежного времени года отмечали различными гуляниями, играми на свежем воздухе и другими развлечениями.

Девушки, которые собирались выйти замуж, перед сном просили показать жилье жениха, какое место во сне увидится - там и будет строиться семейная жизнь.

Также в этот день принято ходить в гости, по гостям определяли, каким будет грядущий год. Если первой вошла пожилая женщина - год будет тяжелый, а молодой человек - к достатку и благополучию.

За иконы в этот день необходимо ставить сломанные вишневые ветки, а перед наступлением Нового года взглянуть на них. Если на ветках появились листочки, год принесет много хорошего и светлого, а если же они остались сухими, жди тяжелого года.

Реклама

Что нельзя делать 4 декабря на Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Нельзя 4 декабря убирать, стирать и выполнять любые домашние дела.

Нельзя шумно отмечать праздники и громко смеяться.

Нельзя ругаться и ссориться 4 декабря.

Нельзя 4 декабря принимать крепкие напитки, иначе можно навлечь множество бед и неудач.

Приметы на 4 декабря

Если 4 декабря на Введение Богородицы выпал снег, то урожай будет хорошим.

Если 4 декабря морозно и солнечно, то будет теплая зима.

Если издалека слышится звон колокола, то в скором времени похолодает.

Читайте также:

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой Богородицы». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-х Чтобы в доме было счастье: названы 5 вещей, которые надо выбросить до Нового года 2022Чтобы в доме было счастье: названы 5 вещей, которые надо выбросить до Нового года 2022 В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоВ моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит Бардо Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуЧтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников
17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

17:24

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

Реклама
16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

16:23

Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километрыВидео

16:23

Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценамиВидео

16:16

Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в РадеВидео

16:03

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

15:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляВидео

15:57

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

15:41

Ни одна машина не пропустила "скорую": в Славянске врачи не смогли спасти 3-летнего ребенка

15:39

У Путина выдвинули Байдену ультиматум из-за Украины и НАТОВидео

15:12

Готовность ВСУ и поддержка Запада: Украина нанесет контрудар в случае атаки с границы БеларусиВидео

14:56

Семья 6-летней Мирославы Третяк осталась без компенсации: "не доказали бездействие государства"

14:56

Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелитьсяВидео

14:48

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

Реклама
14:47

В Италии нашли мертвой украинку – сиротами остались двое детей

14:44

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

14:42

Умерла Нина Ургант - советская актриса, звезда фильмов Белорусский вокзал и Я родом из детства

14:29

Солнечное затмение 4 декабря 2021: кому из знаков зодиака оно принесет позитивные перемены и удачу

14:28

Арестович рассказал о планах по мобилизации: есть 150 тысяч подготовленного резерва

14:24

19 тонн аммиака под открытым небом: под Винницей перевернулась фура с опасным веществомВидео

14:18

"Купили поддельный сертификат - покайтесь": священник-униат обратился к украинцам с пламенной речьюВидео

14:13

Екатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

13:58

Вызов Путина на прямые переговоры: в Слуге народа назвали цель ЗеленскогоВидео

13:46

Коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАНВидео

13:42

Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыВидео

13:36

Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

13:26

Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

13:13

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

13:00

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

12:52

"Укрнафта" завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

12:50

В Украине металлурги вложили дополнительную прибыль от роста цен на железную руду в модернизацию

12:41

Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

12:39

"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

12:39

Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

Реклама
12:37

Мировые цены на железную руду будут падать, конкуренция будет расти - эксперт

12:23

На встрече с замом Садового умер директор Дома ученых, где устроили БДСМ-вечеринку в день ГолодомораВидео

12:18

Удар по штамму Дельта: вакцинированные люди менее заразны - исследованиеВидео

12:03

"Образовался дефицит": в Украине взлетят цены на техникуВидео

12:02

"Большая стройка": движение вантовым мостом на Хортицу полностью откроется в конце декабря

11:51

До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтопливаВидео

11:33

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВидео

11:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять