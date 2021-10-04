Приметы на 5 октября: что нельзя делать в Фокин день и как не попасть в беду

5 октября люди старались делать обереги для дома, которые защищали дом от врагов.
5 октября церковь почитает святого мученика Фоки и пророка Ионы. Люди 5 октября называли Фокин день.
В этот день наши предки старались помолиться в церкви или дома, и придерживаться приметам и традициям.
5 октября люди старались делать обереги для дома. Раньше изготавливали обереги в виде крестов и расставляли по дому. Считалось, что они могут уберечь человека от болезней.
Что нельзя делать 5 октября
Нельзя есть рыбу 5 октября. Можно спугнуть настоящее счастье и привлечь болезнь.
Нельзя ходить в лес. Но, если вы туда попали и встретили незнакомого мужчину, избегайте общения с незнакомцем.
Нельзя 5 октября устраивать шумные вечеринки, встречаться с друзьями или сидеть семьей за одним столом. Это может привести к конфликтам и ссорам.
Нельзя сжигать листья, старый веник и бить землю палкой.
Нельзя 5 октября ругаться и выяснять отношения.
Приметы на 5 октября
Снега ждать не стоит, если листья березы еще не опали.
Если деревья черемухи или клена стояли голыми - скоро будет зима.
Зима будет теплой, если на деревьях мало шишек.
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