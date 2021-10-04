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Приметы на 5 октября: что нельзя делать в Фокин день и как не попасть в беду

4 октября 2021, 17:25

5 октября люди старались делать обереги для дома, которые защищали дом от врагов.

осень
Что нельзя делать 5 октября / ua.depositphotos.com

5 октября церковь почитает святого мученика Фоки и пророка Ионы. Люди 5 октября называли Фокин день.

В этот день наши предки старались помолиться в церкви или дома, и придерживаться приметам и традициям.

5 октября люди старались делать обереги для дома. Раньше изготавливали обереги в виде крестов и расставляли по дому. Считалось, что они могут уберечь человека от болезней.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя есть рыбу 5 октября. Можно спугнуть настоящее счастье и привлечь болезнь.

Нельзя ходить в лес. Но, если вы туда попали и встретили незнакомого мужчину, избегайте общения с незнакомцем.

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Нельзя 5 октября устраивать шумные вечеринки, встречаться с друзьями или сидеть семьей за одним столом. Это может привести к конфликтам и ссорам.

Нельзя сжигать листья, старый веник и бить землю палкой.

Нельзя 5 октября ругаться и выяснять отношения.

Приметы на 5 октября

Снега ждать не стоит, если листья березы еще не опали.

Если деревья черемухи или клена стояли голыми - скоро будет зима.

Зима будет теплой, если на деревьях мало шишек.

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