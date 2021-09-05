Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды

Что нельзя делать 6 сентября / pixabay

Ежегодно 6 сентября в церковном календаре православные отмечают и почитают память священномученика Евтихия.

В народе этот день наши предки называли Евтихия, а также Ерема.

Как известно, 6 сентября активизируется нечистая сила, и люди старались прислушиваться к разным традициям и приметам.

6 сентября связано со сбором семени льна. В этот день, если урожай еще не собран, его собирать нельзя, лучше отложить на следующий день.

В этот день принято также устраивать женские посиделки. Обычно собирались в доме одной из местных вдов, общались и занимались мелкой работой.

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Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя уходить 6 сентября далеко от дома - могут случится неприятные ситуации.

Нельзя 6 сентября сплетничать - может повлиять на вашу репутацию.

Нельзя 6 сентября замешивать тесто, печь пироги и другие изделия.

Приметы на 6 сентября

Дождь 6 сентября - ждите хорошего урожая и сухой осени.

Много желудей выросло - зима будет продолжительной и суровой.

Порезаться или обжечься 6 сентября - к несчастью.

Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.

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