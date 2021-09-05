УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды

5 сентября 2021, 17:12

Главред собрал важные приметы и строгие запреты 6 сентября.

Что нельзя делать 6 сентября / pixabay

Ежегодно 6 сентября в церковном календаре православные отмечают и почитают память священномученика Евтихия.

В народе этот день наши предки называли Евтихия, а также Ерема.

Как известно, 6 сентября активизируется нечистая сила, и люди старались прислушиваться к разным традициям и приметам.

6 сентября связано со сбором семени льна. В этот день, если урожай еще не собран, его собирать нельзя, лучше отложить на следующий день.

В этот день принято также устраивать женские посиделки. Обычно собирались в доме одной из местных вдов, общались и занимались мелкой работой.

Реклама

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя уходить 6 сентября далеко от дома - могут случится неприятные ситуации.

Нельзя 6 сентября сплетничать - может повлиять на вашу репутацию.

Нельзя 6 сентября замешивать тесто, печь пироги и другие изделия.

Приметы на 6 сентября

Дождь 6 сентября - ждите хорошего урожая и сухой осени.

Много желудей выросло - зима будет продолжительной и суровой.

Порезаться или обжечься 6 сентября - к несчастью.

Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.

Читайте такжеЧтобы стать счастливее: от каких вещей нужно отказаться в сентябре

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стильВ моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмельяЧетыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способВрач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом

Последние новости

17:48

Умер знаменитый украинский педагог

17:42

"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке Видео

17:35

В Харькове конфликт водителей закончился стрельбой

17:12

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

17:00

Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Видео

Реклама
16:50

В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Видео

16:38

Киевский таксист избил двух иностранок и вынуждал очевидца ЧП молчать

16:24

Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео

16:22

Скандал в Киеве: персонал кафе не пустил ребенка в туалет, владелица опозорилась с оправданием

16:00

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Видео

15:55

"В дождь можно ноги сполоснуть": соцсети шокировала столичная маршрутка с проломленным полом Видео

15:00

По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства Видео

14:45

Вступление Украины в НАТО: у Путина заговорили об угрозе для РФ Видео

14:31

Жестокое убийство матери с ребенком в Житомире: задержан 22-летний подозреваемый

14:21

Ребенок выбежал на поле во время матча Украина – Франция: видео забега позабавило Сеть

13:59

Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Видео

13:38

На пороге вылета из зеленой зоны: в четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом

13:33

Врачи рассказали о жутких последствиях опасного челленджа подростков в TikTok Видео

12:50

Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского Видео

12:45

Паралимпийское чудо: украинские рыцари силы и духа завоевали в Токио 98 наград

Реклама
12:02

Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Видео

11:59

Ребенка ищут кинологи и нацгвардейцы: на Запорожье загадочно пропал 11-летний мальчик Видео

11:34

Отец остановился одеть дочери курточку и погиб, девочка в коме: на Львовщине произошло ужасное ДТП

11:17

Украину накрыло бабье лето, температура резко подскочит – синоптик Видео

10:41

Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала Видео

10:25

"Должна вывести свое оружие": США потребовали от России выполнить условия "Минска" Видео

09:47

Двойное убийство в Житомире: в согревшей квартире нашли тела матери с ребенком

09:31

Единая армия Евросоюза – зло: Столтенберг призвал Европу не вредить НАТО

09:20

Украину ждут необратимые изменения климата и аномалии: эколог предупредила об опасности Видео

08:27

"Честь и хвала": главком ВСУ одобрил матерный хит про Путина на репетиции парада в Киеве Видео

08:17

За минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 1400 случаев заражения, госпитализаций - тьма

08:01

Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя

07:45

В Украине вырисовывается главный проблемный регион мнение

07:37

Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

07:27

Украина получила от США гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса

07:10

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

06:30

Россия "застопорила" ОБСЕ на Донбассе: ждать ли наступления мнение

06:01

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

05:28

Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

05:02

Цены на масло взлетят: эксперты объяснили, как наживаются на украинцах Видео

Реклама
03:50

Протесты в Украине неизбежны: эксперт спрогнозировал, грозит ли Зеленскому судьба Януковича

03:02

День предпринимателя в Украине 2021: поздравления, открытки и картинки к празднику

02:38

Имя Николай: значение, судьба, характер

02:16

Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться Видео

01:37

Топ-5 эффективных упражнений для красивых ягодиц, которые заменят зал: видео домашней тренировки Видео

00:51

"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 Видео

04 сентября, суббота
23:40

Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины упускает победу в матче с командой Франции Фото

23:35

Не только удовольствие, но и здоровье: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

22:37

Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями Видео

22:19

"Любишь больше, чем жену": кандидат в мэры Харькова от ЕС опозорился диким подхалимажем Порошенко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять