Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды

Главред собрал важные приметы и строгие запреты 6 сентября.
Ежегодно 6 сентября в церковном календаре православные отмечают и почитают память священномученика Евтихия.
В народе этот день наши предки называли Евтихия, а также Ерема.
Как известно, 6 сентября активизируется нечистая сила, и люди старались прислушиваться к разным традициям и приметам.
6 сентября связано со сбором семени льна. В этот день, если урожай еще не собран, его собирать нельзя, лучше отложить на следующий день.
В этот день принято также устраивать женские посиделки. Обычно собирались в доме одной из местных вдов, общались и занимались мелкой работой.
Что нельзя делать 6 сентября
Нельзя уходить 6 сентября далеко от дома - могут случится неприятные ситуации.
Нельзя 6 сентября сплетничать - может повлиять на вашу репутацию.
Нельзя 6 сентября замешивать тесто, печь пироги и другие изделия.
Приметы на 6 сентября
Дождь 6 сентября - ждите хорошего урожая и сухой осени.
Много желудей выросло - зима будет продолжительной и суровой.
Порезаться или обжечься 6 сентября - к несчастью.
Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.
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