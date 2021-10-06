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Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы и как не попасть в беду

6 октября 2021, 14:56

Тот, кто сегодня загадает желание, глядя на пламя, у того оно обязательно исполнится.

осень
Что нельзя делать 7 октября / pixabay

7 октября церковь почитает память святой первомученицы Феклы. В этот день люди ходили в лес за последними грибами.

Женщины пряли, отсюда и название — Запрядальница. Считали, что вслед за нитями можно притянуть удачу, достаток и здоровье.

День Феклы связывали с семейным счастьем, поэтому старались устраивать свадьбы.

Святой можно молиться о чем угодно, просить спасения, исцеления, любви, счастливого стечения обстоятельств, удачи и счастья.

В этот день хозяйки старались привести дом в идеальную чистоту. Время называли неподходящим для лени и тоски, а также для того, чтобы ходить в гости.

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Старались также снаружи дом не закрывать, чтобы впустить удачу.

7 октября ходили за грибами — можно было собрать последние в сезоне боровики. Их часто называют белыми грибами и многие считают царями среди остальных.

Девушки гадали 7 октября - в окно просовывали пирожок. Если никто его не касался, то считали, что замуж позовут не скоро. Если затронет холодная рука - супруг будет небогатым, а если теплая - состоятельным.

Что нельзя делать 7 октября

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду.

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся.

Еще нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.

Приметы на 7 октября

На дубе много желудей — зима окажется неморозной, а следующим летом будет хороший урожай.

Птицы парят низко — зима придет скоро и будет морозной.

Поспело большое количество рябины — к холодной зиме.

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