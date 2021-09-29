Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

В день Веры, Надежды, Любви есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.
Ежегодно 30 сентября церковь отмечает и православные почитают память святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В этот день есть много традиций. Например девушки начинали праздник Веры, Надежды и Любви с плача. Считалось, что утром надо громко поплакать, он считался оберегом для семьи на целый год. А еще таким плачем почитали святых.
Семейным женщинам 30 сентября стоит посетить церковь. Считалось что нужно поставить обязательно две свечи возле иконы Иисуса Христа. Третью свечу стоит поставить дома, вечером в каравай и прочитать молитву о покое 40 раз.
Каравай уже утром стоит поломать и раздать всем близким. Такой обряд приносил в дом покой и уют.
Что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любви
30 сентября стоит обязательно помолится святым и попросить у иконы трех великомучениц - Веры, Надежды, Любви - благополучия, любви и силы.
А вот у их матери Софии люди просят - здоровья детям и близким, а также помощи в зачатии ребенка.
В день Веры, Надежды, Любви есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
- 30 сентября нельзя играть свадьбу и делать помолвку.
- Нельзя 30 сентября заниматься домашними делами.
- Нельзя 30 сентября устраивать пышные гуляния.
- Вообще 30 сентября считается днем семейным, и довольно опасным.
Приметы на День Веры, Надежды, Любви 30 сентября
- Обычно 30 сентября холодно и дождливо - день несчастливый.
- После Веры, Надежды, Любви начинаются заморозки.
- Если журавли улетают 30 сентября то праздник Покровы будет морозным.
- Весна будет ранняя - если 30 сентября идет дождь.