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Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

29 сентября 2021, 19:02

В день Веры, Надежды, Любви есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.

церковь
Что нельзя делать на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября / ua.depositphotos.com

Ежегодно 30 сентября церковь отмечает и православные почитают память святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В этот день есть много традиций. Например девушки начинали праздник Веры, Надежды и Любви с плача. Считалось, что утром надо громко поплакать, он считался оберегом для семьи на целый год. А еще таким плачем почитали святых.

Семейным женщинам 30 сентября стоит посетить церковь. Считалось что нужно поставить обязательно две свечи возле иконы Иисуса Христа. Третью свечу стоит поставить дома, вечером в каравай и прочитать молитву о покое 40 раз.

Каравай уже утром стоит поломать и раздать всем близким. Такой обряд приносил в дом покой и уют.

Что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любви

30 сентября стоит обязательно помолится святым и попросить у иконы трех великомучениц - Веры, Надежды, Любви - благополучия, любви и силы.

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А вот у их матери Софии люди просят - здоровья детям и близким, а также помощи в зачатии ребенка.

В день Веры, Надежды, Любви есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

  • 30 сентября нельзя играть свадьбу и делать помолвку.
  • Нельзя 30 сентября заниматься домашними делами.
  • Нельзя 30 сентября устраивать пышные гуляния.
  • Вообще 30 сентября считается днем семейным, и довольно опасным.

Приметы на День Веры, Надежды, Любви 30 сентября

  • Обычно 30 сентября холодно и дождливо - день несчастливый.
  • После Веры, Надежды, Любви начинаются заморозки.
  • Если журавли улетают 30 сентября то праздник Покровы будет морозным.
  • Весна будет ранняя - если 30 сентября идет дождь.

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