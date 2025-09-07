Рождество Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать 8 сентября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день появился иней
- Почему нельзя лениться в этот день
- Что нужно сделать 8 сентября
8 сентября церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, это один из 12-ти главных церковных праздников. Он символизирует приход в мир Девы Марии.
Дева Мария родилась в благочестивой семье. Анна и Иоаким долгое врем не имели детей. Они постоянно молились и однажды Бог услышал их просьбы. Архангел Гавриил известил их о том, что у них родится дочь, которая станет матерью Спасителя. Вскоре так и произошло.
Что можно делать 8 сентября
- В этот день нужно пойти в храм, где проходит торжественное богослужение.
- В этот день нужно помолиться. У святой Девы Марии просят женского счастья, а также здоровья для себя и близких.
- В этот день нужно оказать помощь нуждающимся. Считается, что это принесет в дом достаток и здоровье.
- В этот день нужно уделить время маме. Её стоит отблагодарить за все и постараться помочь.
Что нельзя делать 8 сентября
1. Нельзя 8 сентября заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе могут появиться проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 8 сентября ссориться супругам. Считается, что тогда между женой и мужем будет затяжной конфликт.
3. Нельзя 8 сентября лениться и откладывать важные дела. Это может притянуть неудачи.
4. Нельзя 8 сентября занимать и брать деньги в долг. Предки верили, что тогда будут затяжные финансовые проблемы.
Приметы 8 сентября
- Если в этот появился иней, то будет резкое похолодание.
- Если в этот день высокие муравейники, то зима будет суровой.
- Если в этот день в лесу много опят, то бабье лето будет коротким.
- Если в этот день на калине много ягод, зима будет снежной и морозной.
