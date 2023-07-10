Самый важный день июля: приметы на 12 июля и что нельзя делать

Что нельзя делать 12 июля. Приметы и строгие запреты на Петра и Павла.

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Что нельзя делать 12 июля, приметы на Петра и Павла / pixabay

12 июля церковь отмечает большой праздник святых апостолов Петра и Павла. С этим днем связано немало традиций и запретов. В день Петра и Павла заканчивается Петров пост. А еще этот праздник почитается рыболовами, так как считается, что святой Петр является их покровителем.

В этот день принято было купаться в водоеме. Верили, что вода обладает магической силой.

А вот чтобы удача всегда на вашей стороне, интуиция срабатывала в нужный момент - надо умыться водой из трех ключей.

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Что можно делать 12 июля на Петра и Павла

Обязательно 12 июля нужно помолиться об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия.

В доме 12 июля на Петра и Павло обязательно должно быть убрано.

Традиционно в день окончания Петровского поста хозяйки накрывали на стол.

Также на стол подавали рыбу, тогда в семье воцарятся мир и любовь.

Что нельзя делать 12 июля на Петра и Павла

Нельзя 12 июля убирать, стирать, шить. Счастье можно вымести и удачу вымыть. Нельзя 12 июля ругаться и сплетничать. Нельзя 12 июля думать о плохом и тяжелом. Все негативные мысли могут очень скоро воплотиться в жизнь. Нельзя 12 июля брать деньги в долг, а иначе финансовые проблемы надолго к вам "приклеятся". Нельзя 12 июля оставаться в одиночестве дома. Запрещающая примета предупреждает, что тогда весь остаток лета придется провести взаперти.

Приметы на 12 июля Петра и Павла

Если дождь в день Петра и Павла, то будет урожайный год.

Если комары громко пищат, то в скором времени погода испортится.

Если кукушка перестала куковать до Петрова дня, то зима будет ранней.

Если день выдался жарким, то на Рождество будет мороз.

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