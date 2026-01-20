Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

Что можно делать 21 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

21 января церковь почитает память святого исповедник Максима. Как сообщает Главред, он был родом из набожной и образованной семьи. С детства Максим получил хорошее образование. Он владел грамматикой, риторикой, философией и богословскими науками.

Максим построил карьеру при дворе Византийского императора Ираклия І - первым секретарем императора и главным советником. Однако вскоре он отказался от мирских честей и благ, принял монашеский постриг в монастыре Хрисополя. Вскоре он был избран игуменом обители.

Он боролся против ереси монотелизма. Максим активно выступил, говоря об этом, на местных соборах в Карфагене, а позже на Римском соборе. После этого его сослали в Лазику, где он и скончался.

Что можно делать 21 января

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты и помощи от бед и болезней.

В этот день нужно сделать благое дело. За добро непременно воздастся.

В этот день нужно мужу и жене взяться за руки и стряхнуть с деревьев иней. Предки верили, что это принесет счастье в дом.

Что нельзя делать 21 января

1. Нельзя 21 января мстить и желать кому-то зла. Иначе вы притянете к себе беды и неприятности.

2. Нельзя 21 января ссориться. Предки верили, что тогда из дома уйдут счастье и достаток.

3. Нельзя 21 января давать взаймы соль. Считается, что тогда из дома уйдет благополучие.

Приметы 21 января

Если в этот день ясная погода, то весна будет погожей.

Если в этот день чистое небо, то будут заморозки.

Если в этот день поют птицы возле дома, то будут сильные морозы.

Если в этот день идет сильный снег, то будут морозы.

