Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко поют птицы
- Почему нельзя ссориться в этот день
- Что нужно сделать мужу и жене 21 января
21 января церковь почитает память святого исповедник Максима. Как сообщает Главред, он был родом из набожной и образованной семьи. С детства Максим получил хорошее образование. Он владел грамматикой, риторикой, философией и богословскими науками.
Максим построил карьеру при дворе Византийского императора Ираклия І - первым секретарем императора и главным советником. Однако вскоре он отказался от мирских честей и благ, принял монашеский постриг в монастыре Хрисополя. Вскоре он был избран игуменом обители.
Он боролся против ереси монотелизма. Максим активно выступил, говоря об этом, на местных соборах в Карфагене, а позже на Римском соборе. После этого его сослали в Лазику, где он и скончался.
Что можно делать 21 января
- В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты и помощи от бед и болезней.
- В этот день нужно сделать благое дело. За добро непременно воздастся.
- В этот день нужно мужу и жене взяться за руки и стряхнуть с деревьев иней. Предки верили, что это принесет счастье в дом.
Что нельзя делать 21 января
1. Нельзя 21 января мстить и желать кому-то зла. Иначе вы притянете к себе беды и неприятности.
2. Нельзя 21 января ссориться. Предки верили, что тогда из дома уйдут счастье и достаток.
3. Нельзя 21 января давать взаймы соль. Считается, что тогда из дома уйдет благополучие.
Приметы 21 января
- Если в этот день ясная погода, то весна будет погожей.
- Если в этот день чистое небо, то будут заморозки.
- Если в этот день поют птицы возле дома, то будут сильные морозы.
- Если в этот день идет сильный снег, то будут морозы.
Вас также заинтересует:
- С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя дарить
- 5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам
- Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред