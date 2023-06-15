Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 16 июня. Все приметы и строгие запреты этого дня.
16 июня церковь почитает память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия. В народе день называли - Лукьянов.
16 июня по ветрам гадали об урожае и погоде. Если был южный ветер, то ждали богатый урожай яровых. А вот юго-западный ветер надолго приносит плохую погоду.
Что можно делать 16 июня
- Обязательно 16 июня нужно держать окна в доме открытыми. Верили, что сквозняк выдует из помещения всю нечистую силу.
- Кроме окон в доме открывали и входные двери. Верили, что ветер выдует все самое плохое из всех уголков и щелей.
- Люди говорили, что на Лукьяна Ветряка одиноким девушкам стоит выходить дома, если на улице дует благодатный южный ветер. Он может "надуть" хорошего жениха.
- Верили, если в семье есть больной родственник, то его вещи даже в сухом виде надо вывесить на улице. Как только заболевший после ветреной очистки наденет свою одежду, тут же пойдет на выздоровление.
Что нельзя делать 16 июня
- Нельзя 16 июня идти против ветра. Верили, что принесет болезни и неприятности.
- Нельзя 16 июня во время порывистого ветра думать о плохом, поскольку все негативные мысли могут воплотиться в жизнь.
- Нельзя 16 июня сушить белье в помещении. Его рекомендуется вынести на улицу, чтобы ветер выдул из него все неприятности, невзгоды и горести.
- Нельзя 16 июня проверять свои карманы на улице. Верили, что начнутся финансовые проблемы.
- Нельзя 16 июня в этот день рассказывать сокровенное, даже близким людям. По примете, ветер все услышит и разнесет повсюду.
- Нельзя 16 июня проходить мимо дворника, не поздоровавшись с ним. Кто ослушается этого запрета, столкнется с неприятностями.
Приметы на 16 июня
- Если южный ветер, то к быстрому росту яровых хлебов.
- Если весь день идет дождь, то будет много грибов.
- Если собака мало ест или плохо спит и ест траву, то к дождю.
Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:
Читайте также: