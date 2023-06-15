Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 16 июня. Все приметы и строгие запреты этого дня.

https://glavred.info/primety/zachem-16-iyunya-nuzhno-otkryt-vse-okna-i-dveri-v-kvartire-primety-i-chto-nelzya-delat-10478257.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 16 июня / pixabay

16 июня церковь почитает память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия. В народе день называли - Лукьянов.

16 июня по ветрам гадали об урожае и погоде. Если был южный ветер, то ждали богатый урожай яровых. А вот юго-западный ветер надолго приносит плохую погоду.

Что можно делать 16 июня

Обязательно 16 июня нужно держать окна в доме открытыми. Верили, что сквозняк выдует из помещения всю нечистую силу.

Кроме окон в доме открывали и входные двери. Верили, что ветер выдует все самое плохое из всех уголков и щелей.

Люди говорили, что на Лукьяна Ветряка одиноким девушкам стоит выходить дома, если на улице дует благодатный южный ветер. Он может "надуть" хорошего жениха.

Верили, если в семье есть больной родственник, то его вещи даже в сухом виде надо вывесить на улице. Как только заболевший после ветреной очистки наденет свою одежду, тут же пойдет на выздоровление.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя 16 июня идти против ветра. Верили, что принесет болезни и неприятности. Нельзя 16 июня во время порывистого ветра думать о плохом, поскольку все негативные мысли могут воплотиться в жизнь. Нельзя 16 июня сушить белье в помещении. Его рекомендуется вынести на улицу, чтобы ветер выдул из него все неприятности, невзгоды и горести. Нельзя 16 июня проверять свои карманы на улице. Верили, что начнутся финансовые проблемы. Нельзя 16 июня в этот день рассказывать сокровенное, даже близким людям. По примете, ветер все услышит и разнесет повсюду. Нельзя 16 июня проходить мимо дворника, не поздоровавшись с ним. Кто ослушается этого запрета, столкнется с неприятностями.

Приметы на 16 июня

Если южный ветер, то к быстрому росту яровых хлебов.

Если весь день идет дождь, то будет много грибов.

Если собака мало ест или плохо спит и ест траву, то к дождю.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

Читайте также: