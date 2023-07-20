Зачем 22 июля возле окна дома оставлять деньги: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 22 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.

https://glavred.info/primety/zachem-22-iyulya-vozle-okna-ostavlyat-doma-dengi-primety-i-strogie-zaprety-10487242.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 22 июля / pixabay

22 июля церковь почитает память священномученика Панкратия. В этот день хозяйки на грядках выбирали самые большие огурцы и старались закопать глубоко в землю, что б его не нашли ни люди, ни животные. Тогда на следующий год будет урожайным и богатым на продовольствия.

В этот день обязательно нужно было собрать чернику и малину. Обязательно делали и заготовки на зиму. В долгую и холодную зиму именно эти ягоды лечили от всех болезней.

Что можно делать 22 июля

В этот день можно просить святого богатства и финансового достатка.

Чтобы в дом привлечь удачу, на ночь рекомендуется открыть окно. Возле окна положить монету или купюру. Верили, что тогда в доме будет положительная энергия.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя 22 июля надевать одежду черного цвета. Темный может привлечь в вашу жизнь неблагоприятные вести. Нельзя 22 июля долго спать. День надо провести в движение. Люди верили, что если 22 июля лениться, то год будет не плодотворным и напрасным. Нельзя 22 июля одалживать деньги и совершать крупные покупки. Верили, что ждут неприятности.

Приметы 22 июля

Если к этой дате черника ещё не созрела, то осень будет холодной.

Если днем кувшинки и лилии закрылись, то ждать дождя.

Если радуга на небе, то к ясной погоде.

видео дня

Читайте также: