Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 26 июня. Все приметы и строгие запреты, которые никогда не нарушали.
26 июня церковь почитает память мученицы Акилины. В народе день называли Акулины Гречишницы.
В этот день, согласно народным преданиям, наступало настоящее лето. Благоприятная погода устанавливалась, и люди активно трудились на полях с самого утра.
Акулина Гречишница сопровождается особыми приметами.
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Что можно делать 26 июня
- 26 июня женщины обязательно готовить гречневую кашу. Ее стоит попробовать всем жителям дома. Верили, что прибудет здоровье, а дом будет наполнен позитивом.
- Обязательно 26 июня нужно хорошо отдохнуть и расслабиться.
Что нельзя делать 26 июня
- Нельзя 26 июня рассказывать о своей радости и благосостоянии окружающим.
- Нельзя 26 июня жаловаться и рассказывать о своих проблемах.
- Нельзя 26 июня жениться. Верили, что отношения не заладятся.
Приметы 26 июня
- Если утром в воздухе пахнет травой и цветами, то ждать дождя.
- Если в ночь на Акулину Гречишницу на небе было много звезд, летом можно было рассчитывать на хороший сбор грибов.
- Если день был особенно жарким или холодным, то наши предки знали: зима будет суровой.
- Если нет пауков, то резко изменится погода.
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