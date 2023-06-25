УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
25 июня 2023, 15:01 обновлено 25 июня, 15:07
121
Что нельзя делать 26 июня. Все приметы и строгие запреты, которые никогда не нарушали.
лето, приметы
Что нельзя делать 26 июня / pixabay

26 июня церковь почитает память мученицы Акилины. В народе день называли Акулины Гречишницы.

В этот день, согласно народным преданиям, наступало настоящее лето. Благоприятная погода устанавливалась, и люди активно трудились на полях с самого утра.

Акулина Гречишница сопровождается особыми приметами.

видео дня

Что можно делать 26 июня

  • 26 июня женщины обязательно готовить гречневую кашу. Ее стоит попробовать всем жителям дома. Верили, что прибудет здоровье, а дом будет наполнен позитивом.
  • Обязательно 26 июня нужно хорошо отдохнуть и расслабиться.

Что нельзя делать 26 июня

  1. Нельзя 26 июня рассказывать о своей радости и благосостоянии окружающим.
  2. Нельзя 26 июня жаловаться и рассказывать о своих проблемах.
  3. Нельзя 26 июня жениться. Верили, что отношения не заладятся.

Приметы 26 июня

  • Если утром в воздухе пахнет травой и цветами, то ждать дождя.
  • Если в ночь на Акулину Гречишницу на небе было много звезд, летом можно было рассчитывать на хороший сбор грибов.
  • Если день был особенно жарким или холодным, то наши предки знали: зима будет суровой.
  • Если нет пауков, то резко изменится погода.

Читайте также:

приметы
Реклама

Главное за день

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:50 Украина
Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:24 Украина
РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:24

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:17

"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

13:42

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:16

Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

Реклама
13:14

Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

13:14

"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

12:54

"Путин не прощает предателей": Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

12:14

Даниэль Салем разводится с женой из-за сильной ревности

12:14

От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

12:14

"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

11:43

Кадыров "спалил" Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер

11:38

"Просто не проснется утром": Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина

11:37

Град завалит Украину, все будет плавать: в страну несется мощное похолодание - синоптикВидео

11:07

Это год водных катастроф, который принесет еще много-много бед - астролог ВакулинаЭксклюзив

11:03

Именины в июле 2023: кого и когда поздравлять с Днем ангела

Реклама
11:02

"Золотко, упала с неба звезда": рецензия на фильм "Астероид-Сити"Видео

10:58

ВСУ остановили прорыв РФ и контрнаступают на юге и востоке — разведка Британии

10:46

К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук - Данилов

10:36

Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусомВидео

10:13

Нужна банка и салфетки из микрофибра: девушка показала хитрую уловку для уборки

10:07

"Либо в могиле, либо в тюрьме": в Сети узнали, какую судьбу Патрушев уготовил Пригожину

09:50

Батальон оккупантов "стерли в порошок": ВСУ зачистили плацдарм под Бахмутом

09:20

Его последними словами были "Слава Украине": оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подросткаВидео

09:13

Гороскоп на июль 2023: что ждет каждого знака зодиака

08:44

"Пригожин унизил Путина": в ОП намекнули на скорую ликвидацию главаря ЧВК Вагнер

08:35

США отложили введение санкций против ЧВК "Вагнер": в WSJ назвали причину

08:20

Чем объясняется многолетняя популярность Путина в Россиимнение

07:46

Почему Пригожин свернул мятеж в РФ: в ISW назвали причины и оценили последствия

07:00

День памяти Майкла Джексона: 9 сумасшедших фактов про Короля поп-музыкиВидео

06:19

Не скучайте по дымку Москвы - его разожжем мымнение

06:08

ВСУ будут бить ракетами по войскам РФ в Крыму, пока они не выйдут – Пионтковский

05:49

Гороскоп на июль 2023 для Овнов: чем удивит второй месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 25 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Богатый урожай завалит закрома: что придумать для подвязки огурцов

03:00

"Война в Украине может закончиться внезапно": Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ

Реклама
02:22

"Вагнеровцы" закатили истерику из-за отмены наступления на Москву

01:35

Жданов спрогнозировал, кто может стать заменой Путину

00:16

"Такие выходки Путин не прощает": Пригожина скоро арестуют, а ЧВК Вагнер распустят - ГУР

24 июня, суббота
23:20

Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки - подполковник ВСУ

22:50

Минобороны РФ опубликовало позорный пост после прекращения наступления Пригожина

22:18

Лишь люди с идеальным зрением справятся: надо за 9 секунд найти число на картинке

22:10

"Арест Шойгу": в Сети появилась первая информация о "договорняке" с Пригожиным

21:04

Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону: на вокзалах не хватает билетов

20:29

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев"

20:07

ВСУ пошли в масштабное наступление на многих направлениях - Минобороны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять