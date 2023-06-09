Зачем каждая женщина подметала порог входной двери 10 июня: приметы и запреты

Что нельзя делать 10 июня. Все строгие приметы и запреты этой субботы.

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Что нельзя делать 10 июня / pixabay

10 июня церковь почитает память Никиты исповедника и Евтихия. Покровителем и защитником животных был Никита.

В этот день хозяйки просили святого присмотреть за домашней птицей.

10 июня обычно начинает колоситься рожь. Существовало поверье, что роды в этот день на хлебной ниве будут легкими, а появившийся на свет малыш и его мама – здоровыми.

Что можно делать

В день Никиты ходили в церковь. Просили здоровья семье и счастливых дней.

Обязательно надо было приготовить 10 июня пшеничную кашу. Верили, что таким образом в доме будет царить счастье и удачу.

Чего нельзя делать 10 июня

Нельзя 10 июня мужчинам работать в полях. Верили, что ждать неприятностей. Нельзя 10 июня в полдень оставлять окна и двери открытыми, иначе через них в дом залетят неприятности. Нельзя 10 июня ругать малышей, иначе семейное благополучие можно разрушить. Нельзя 10 июня звать к себе гостей. Посторонние могут забрать из дома счастье и удачу. Если же этого невозможно избежать, после ухода гостей надо тут же подмести порог входной двери. Нельзя 10 июня пугать детей страшными рассказами, иначе потом у ребенка придется лечить испуг.

Приметы на 10 июня

Если на Евтихия день тихий, то будет хороший урожай.

Если роса на траве, то на доброе колошение хлебов.

Если днем очень жарко, то будет морозным декабрь.

Если много муравьев на муравейнике, то к хорошей погоде.

Если радуга после дождя быстро исчезает, то к ясной погоде.

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