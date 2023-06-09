Зачем каждая женщина подметала порог входной двери 10 июня: приметы и запреты

Что нельзя делать 10 июня. Все строгие приметы и запреты этой субботы.
10 июня церковь почитает память Никиты исповедника и Евтихия. Покровителем и защитником животных был Никита.
В этот день хозяйки просили святого присмотреть за домашней птицей.
10 июня обычно начинает колоситься рожь. Существовало поверье, что роды в этот день на хлебной ниве будут легкими, а появившийся на свет малыш и его мама – здоровыми.
Что можно делать
- В день Никиты ходили в церковь. Просили здоровья семье и счастливых дней.
- Обязательно надо было приготовить 10 июня пшеничную кашу. Верили, что таким образом в доме будет царить счастье и удачу.
Чего нельзя делать 10 июня
- Нельзя 10 июня мужчинам работать в полях. Верили, что ждать неприятностей.
- Нельзя 10 июня в полдень оставлять окна и двери открытыми, иначе через них в дом залетят неприятности.
- Нельзя 10 июня ругать малышей, иначе семейное благополучие можно разрушить.
- Нельзя 10 июня звать к себе гостей. Посторонние могут забрать из дома счастье и удачу. Если же этого невозможно избежать, после ухода гостей надо тут же подмести порог входной двери.
- Нельзя 10 июня пугать детей страшными рассказами, иначе потом у ребенка придется лечить испуг.
Приметы на 10 июня
- Если на Евтихия день тихий, то будет хороший урожай.
- Если роса на траве, то на доброе колошение хлебов.
- Если днем очень жарко, то будет морозным декабрь.
- Если много муравьев на муравейнике, то к хорошей погоде.
- Если радуга после дождя быстро исчезает, то к ясной погоде.
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